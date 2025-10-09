Európsky parlament podporil zákaz označení „burger“ a „steak“ pre rastlinné potraviny

Rastlinné „steaky“ a „vegánske burgery“ by mohli čoskoro zmiznúť z označení v Európskej únii po tom, čo europarlament v stredu podporil návrh obmedziť takéto označenia len na výrobky obsahujúce mäso. Tento krok je víťazstvom pre nespokojných farmárov, ktorí považujú rastlinné náhrady mäsa za zavádzajúce pre spotrebiteľov a hrozbu pre svoj už beztak zraniteľný sektor.
Návrh, ktorý ešte musí prejsť rokovaniami s členskými štátmi EÚ, by vyhradil zoznam označení ako „klobása“ či „burger“ len pre mäsoobsahujúce potraviny. Francúzska pravicová europoslankyňa Celine Imartová, ktorá návrh podporila, označila hlasovanie za „víťazstvo pre farmárov“ a zdôraznila, že „klobása znamená mäso vyrobené našimi chovateľmi, a bodka“.
Zelení návrh ostro kritizujú
Návrh získal pohodlnú väčšinu 355 hlasov, proti bolo 247 zákonodarcov. S návrhom nesúhlasia potravinárski predajcovia v Nemecku, najväčšom európskom trhu s rastlinnými alternatívami, ako aj environmentálne a spotrebiteľské organizácie.
Irina Popescu z paneurópskej spotrebiteľskej organizácie BEUC označila výsledok za „sklamanie“ a poukázala na to, že takmer 70 percent európskych spotrebiteľov rozumie týmto názvom, ak sú výrobky jasne označené ako vegánske alebo vegetariánske.
Zelení v europarlamente návrh ostro kritizujú, pričom holandská poslankyňa Anna Strolenbergová tvrdí, že „mäsiarska lobby sa snaží oslabiť svojich inovatívnych konkurentov“. V rámci Európskej ľudovej strany došlo k rozporom, keď nemecký poslanec Peter Liese označil návrh za „nezmyselný“ a predpovedal, že pravdepodobne nezíska podporu členských štátov.
Podobný zákaz už bol zamietnutý
Podobný zákaz označovania rastlinných produktov ako mäsa už bol v roku 2020 zamietnutý, no po voľbách v roku 2024, ktoré priniesli posilnenie pravicových strán s úzkymi väzbami na poľnohospodárstvo, sa situácia zmenila. Imartová zdôraznila, že návrh je v súlade s európskymi pravidlami, ktoré už obmedzujú používanie tradičných názvov mliečnych výrobkov.
Debata vyvolala silné emócie vo Francúzsku, ktoré v roku 2024 prijalo podobný zákaz, no ten bol následne zrušený v súlade s rozhodnutím najvyššieho súdu EÚ.