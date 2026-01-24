Nie som na brigáde, som zákazník - KOMENTÁR

Svet podľa Jerryho – komentáre Jaroslava Kmeťa.
Jaroslav Kmeť
Bývalý štátny tajomník
3 min. čítania
Jaroslav Kmeť
Jaroslav Kmeť. Foto: archív Jaroslav Kmeť.
Slovensko Ostatné Iné správy z lokality Slovensko

Predstavte si scénu, ktorú zažíva čoraz viac Slovákov: stojíte v rade s košíkom plne naloženým pred víkendom, v jednej ruke ešte jogurt s krátkou trvanlivosťou, v druhej avokádo, ktoré už začína filozofovať o zmysle existencie.

Pred vami samoobslužná pokladňa – stroj, ktorý pípne ako postihnutý morzeovkár a kričí: „Nezabudnite si naskenovať tašku!“ Usmejete sa – lebo čo iné vám ostáva? – a s dôstojnosťou odsúdenca ťaháte igelitku cez čítačku. Gratulujem. Práve ste sa stali neplateným zamestnancom obchodu.

Vzbura proti samoobslužným pokladniam

Na sociálnych sieťach sa v týchto dňoch šíri tichá, no čoraz hlasnejšia vzbura. Heslo „Nie som na brigáde, som zákazník“ sa stalo virálnym transparentom – plagátiky, memečka, statusy, diskusie v skupinách, kde sa ľudia ešte stále rozprávajú normálnou slovenčinou.

Pôvodne to rozvírila debata okolo samoobslužných pokladní v potravinách, no oheň preskočil ďalej. Ľudia sa pýtajú: Prečo mám robiť prácu za niekoho, kto má plat, prečo mám trénovať algoritmy, ktoré ma neskôr nahradia a prečo, keď idem minúť svoje peniaze, nie ja dostávam službu, ale obchod dostane moju prácu zadarmo?…

Obchodné reťazce sa bránia obvyklým refrénom: znižujeme ceny vďaka úsporám na personáli, riešime chronický nedostatok predavačov – chýbajú ich vraj stovky. Lenže keď si pozriete účtenku, tie „nižšie ceny“ vyzerajú skôr ako optický klam. A aj keby boli reálne – peniaze nie sú všetko. Zákazník nie je algoritmus. Chce niekoho, kto sa naňho aspoň usmeje (alebo zamračí ľudsky), kto vie, že ten jogurt je v akcii až od zajtra, kto sa nezasekne na hlásení „neznámy predmet v oblasti balenia“.

Ja radšej počkám na živú pokladňu

Najhoršie na tom všetkom je, že samoobslužné pokladne už dávno neostali len v potravinách. Smerujú do drogérií, elektropredajní, kníhkupectiev, ba dokonca do niektorých lekární. Predstavte si, že si idete po lieky na predpis a musíte si ich sami pípnuť, kým vás kamera podozrievavo sleduje. Vítajte v budúcnosti, kde zákazník je zároveň pokladník, skladník aj bezpečnostný technik.

Áno, viem, čo poviete vy, nadšenci pokroku: „Je to rýchlejšie! Nemusím čakať v rade!“ Možno pre niekoho. Pre mňa osobne je to ako keby mi niekto ponúkol: „Nerob nič, zaplať a potom si len sadni za volant a šoféruj sám – my ti ušetríme za taxikára.“ Ďakujem pekne. Ja radšej počkám tri minúty na živú pokladňu, ktorá mi povie „Dobrý deň, vitajte“ alebo aspoň „ďakujem, príďte nabudúce“.

Takže ak ma nabudúce uvidíte v obchode obchádzať samoobslužnú pokladňu oblúkom – ako keby to bola oblasť zasiahnutá morom, alebo leprou–, nečudujte sa. Nie som na brigáde. Som zákazník. A zákazník – aspoň ten staromódny, analogový – má ešte stále právo na to, aby ho niekto obslúžil. Nie aby sa stal súčasťou výrobného procesu.

Tak a teraz šup – šup, naskenujte si ten článok v hlave. Alebo radšej nie – prečítajte si ho pomaly. Ľudsky. Príjemný víkend.

Viac k osobe: Jaroslav Kmeť
Okruhy tém: Názory a komentáre Obchodné reťazce Samoobslužné pokladnice Svet podľa Jerryho - komentáre Jaroslava Kmeťa
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk