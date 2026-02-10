Mlynári volajú po okamžitej podpore domácich potravinárskych podnikov, zatvorenie cukrovaru je pre štát vážnym varovaním

Správy o zatvorení jedného z dvoch posledných cukrovarov na Slovensku predstavujú vážne varovanie pre štát, aby čo najskôr začal podporovať domácich potravinárskych výrobcov.
Podľa Milana Lapšanského, generálneho sekretára Slovenskej spoločnosti mlynárov (SSM), zatvorenie cukrovaru, ktorý zabezpečoval takmer polovicu spotreby cukru v krajine, je signálom, že Slovensko zaostáva v podpore spracovateľských potravín oproti okolitým krajinám.
„Dovoz potravín na Slovensko neustále rastie. Zatvorenie cukrovaru je zdvihnutým prstom pre štát, ktorý musí znížiť investičný dlh potravinárskych podnikov, nielen preferovať poľnohospodárov,“ uviedol Lapšanský.
Nepriaznivá konkurencia
Výroba pšeničnej múky na Slovensku medziročne poklesla o 12,3 %, pričom dovoz múky už atakuje hranicu 100 000 ton ročne. Veľký podiel na tom majú aj zahraničné reťazce, ktoré preferujú dovážané výrobky a domácim spôsobujú nepriaznivú konkurenciu.
Slovenskí mlynári pritom majú k dispozícii moderné kapacity na pokrytie dopytu po múke v krajine. Lapšanský zdôraznil, že štát musí okamžite zasiahnuť podporou domácich spracovateľských podnikov a reguláciou obchodných prirážok v maloobchode, inak hrozí kolaps domáceho potravinárstva.
Vstup Ukrajiny
Závažnou otázkou je tiež vstup Ukrajiny, jedného z najväčších producentov pšenice na svete, na spoločný európsky trh. Podľa Lapšanského je nevyhnutné, aby štát prijal národnú stratégiu na podporu slovenských potravín a chránil domácu spracovateľskú výrobu. Kritizuje tiež politické rozhodnutia umožňujúce Ukrajine vstup do EÚ bez splnenia všetkých potrebných kritérií, čo by mohlo ohroziť potravinovú bezpečnosť a sebestačnosť Slovenska.
Slovenská spoločnosť mlynárov združuje výrobcu múky a mlynských krmív zo všetkých regiónov Slovenska, má šesť členov a zamestnáva takmer 500 pracovníkov.