Kontrola odhalila vysoký obsah kadmia v sklenenom Coffee pohári, z predaja stiahli aj srdiečkovú formu na muffiny (foto)

Kontroly odhalili nevyhovujúcu silikónovú formu na muffiny pre zvýšený obsah prchavých látok a sklenený pohár Coffee Glas Ware, vo výrobku našli vysoký obsah kadmia. Ako informoval Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR, oznámenie o nevyhovujúcom výrobku dostali z Regionálnych úradov verejného zdravotníctva sídliacich v Leviciach a Nových Zámkoch.

Forma na muffiny

U silikónovej formy ide konkrétne o nevyhovujúci výrobok s názvom Silikónová forma na muffiny (srdiečko), EAN kód 6912080244271, iné označenie REF CF-24427, krajina pôvodu Čína. Výrobok odobral úrad v obchodnej sieti.

Podľa skúšok, ktoré boli vykonané v Národnom referenčnom laboratóriu pre materiály prichádzajúce do kontaktu s potravinami na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva v Poprade, daná forma na muffiny nespĺňa požiadavky viacerých predpisov o materiáloch a predmetoch určených na kontakt s potravinami.

Silikónovú formu na muffiny v tvare srdiečka po kontrole stiahli z predaja. Foto: ÚVZ SR

Kávový hrnček

„Testovaná vzorka nespĺňa požiadavky v parametri obsahu prchavých látok. Limit pre prchavé látky je 0,5 %, laboratórne zistená hodnota v prípade formy modrej farby je 0,894 %, v prípade formy ružovej farby je 0,923 % a v prípade formy sivej farby je 0,860 %. Tieto výrobky nie sú zdravotne bezpečné,“ uviedol ÚVZ SR.

Pri sklenenom pohári ide o výrobkom s názvom COFFEE Glass Ware, EAN kód 8580840511413, iné označenie N: 511413, krajina pôvodu Čína. Výrobok bol taktiež odobratý v obchodnej sieti. Podľa skúšok tento výrobok nespĺňa požiadavky a predpisy na kontakt s potravinami.

Stiahnutie výrobkov

„Testovaná vzorka nespĺňa požiadavky v parametri obsah kadmia. Limit pre kadmium je 0,2 mg/predmet, laboratórne zistená hodnota je > 80 mg/predmet. Kadmium je ťažký kov a v závislosti od frekvencie a dĺžky používania pohára môže dôjsť k rôznym stupňom otravy,“ uvádza ÚVZ.

Úrady verejného zdravotníctva prijímajú opatrenia na stiahnutie uvedených výrobkov zo slovenského trhu. Taktiež budú nahlásené do systému rýchleho varovania pre potraviny a krmivá RASFF. Vzhľadom na to, že sa môžu tieto výrobky nachádzať na trhu na Slovensku, odporúčajú spotrebiteľom, aby ich nekupovali, prípadne aby už zakúpené výrobky nepoužívali alebo vrátili do miesta predaja.