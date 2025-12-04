EÚ dosiahla dohodu o novej generácii geneticky modifikovaných plodín

Právny rámec pre nové genomické techniky má zvýšiť konkurencieschopnosť a potravinovú bezpečnosť v Európe.
Ladislav Hribik
Zástupca šéfredaktora
1 min. čítania
GMO Food Science Symbol
Foto: ilustračné, www.gettyimages.com
Európa

Európsky parlament a členské štáty Európskej únie v stredu oznámili, že dosiahli dohodu o vývoji rastlín vytvorených pomocou tzv. nových genomických techník (NGT). Tieto techniky zahŕňajú úpravy malých častí DNA rastlín pomocou genetických nástrojov, na rozdiel od starších GMO metód, ktoré zahŕňajú zavedenie genetického materiálu z iného organizmu.

Cieľom regulácie je zlepšiť konkurencieschopnosť agropotravinárskeho sektora, zabezpečiť rovnaké podmienky pre európskych operátorov, posilniť potravinovú bezpečnosť a znížiť závislosť od externých zdrojov. Dohoda uľahčuje pravidlá pre niektoré NGT rastliny kategórie 1, ktoré sú považované za ekvivalentné prirodzene sa vyskytujúcim odrodám.

NGT odolné voči herbicídom alebo produkujúce insekticídy nebudú na trhu povolené, rovnako ako žiadne NGT v ekologickom poľnohospodárstve.

Copa Cogeca, zastrešujúca organizácia pre hlavné európske poľnohospodárske zväzy a veľké spoločnosti zaoberajúce sa osivom, vyzvala na zjednodušenie pravidiel z dôvodu konkurencieschopnosti Európy voči Spojeným štátom a Číne, ktoré NGT povoľujú.

Dohoda však čelí kritike zo strany environmentálnych skupín a sektora ekologického poľnohospodárstva, ktoré poukazujú na nedostatok označovania finálnych produktov obsahujúcich NGT.

Dohoda ešte potrebuje konečné schválenie členskými štátmi a Európskym parlamentom, aby mohla nadobudnúť účinnosť.

Firmy a inštitúcie: EU Európska únia
Okruhy tém: Geneticky modifikované potraviny
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk