Boj o zákaz „vege“ burgrov v EÚ vrcholí. Europarlament musí presvedčiť členské štáty

Členské štáty Európskej únie (EÚ) a europoslanci budú v stredu rokovať o návrhu, ktorý by obmedzil používanie označení ako „burger“ či „párky“ výhradne na výrobky z mäsa. Cieľom iniciatívy je ochrana farmárov, ktorí tvrdia, že napodobňovanie mäsových produktov rastlinnými alternatívami môže spotrebiteľov mýliť a ohrozuje už aj tak ťažkú situáciu sektora. Európsky parlament (EP) návrh podporil v októbri, teraz sa o ňom vedú rokovania s členskými štátmi.
Nemecké obchodné reťaze sú proti
Proti obmedzeniu sa postavili obchodné reťazce v Nemecku, najväčšom európskom trhu s rastlinnými alternatívami, ako aj environmentalisti a spotrebiteľské organizácie.
Ex-Beatle bojuje za vegetariánske steaky a burgre
Medzi známe osobnosti, ktoré nesúhlasia s návrhom, patrí aj bývalý člen skupiny Beatles Paul McCartney, ktorý spolu s ďalšími podpísal list adresovaný Európskej komisii (EK). „Existujúce zákony už chránia spotrebiteľov a tí sami podporujú súčasné označovanie,“ uvádza sa v liste.
Mätúce označovanie zavádza spotrebiteľov
Francúzska organizácia Interbev naopak tvrdí, že používanie názvov ako „burger“ alebo „párky“ pri rastlinných produktoch „mätie spotrebiteľov a podkopáva rozpoznateľnosť“ mäsových výrobkov.
Spotreba rastlinných alternatív v EÚ sa podľa údajov spotrebiteľskej skupiny BEUC od roku 2011 zvýšila päťnásobne, pričom rast podporujú obavy o životné prostredie, zdravie a dobré životné podmienky zvierat.
Podobné návrhy sa v EÚ objavili už viackrát. Francúzsko prijalo zákaz označovania v roku 2024, no o rok neskôr ho zrušil súd. Európsky parlament odmietol podobný návrh aj v roku 2020.