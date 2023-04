Ak Matovič vedel nájsť miliardy na volebnú korupciu, štát musí mať podľa SaS aj na kontroly múky a obilia

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) vyzýva kompetentných, aby celoplošne skontrolovali obilie, múku v mlynoch, ale aj chlieb a pečivo v obchodoch.

„Výhovorky na nedostatok peňazí a personálu v kontrolných orgánoch neobstoja. Za túto situáciu nesie plnú zodpovednosť vláda, ktorá prišla so zákazom predaja obilia z Ukrajiny opäť raz neskoro. Z obilia sa začala za ten čas vyrábať múka, z nej chlieb a pečivo, ktoré sa dostali do obchodov, to je neprijateľné,“ uviedla tímlíderka strany pre pôdohospodárstvo Jarmila Halgašová.

Strana dodáva, že ak Igor Matovič vedel nájsť dve miliardy eur na volebnú korupciu, nemôže byť pre štát problém vyčleniť 200-tisíc eur na to, aby ľudia vedeli, čo jedia. SaS bude pre situáciu s obilím a múkou žiadať zvolanie Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. „Kompetentní musia dôsledne vysvetliť, prečo zas raz nechali situáciu zájsť až takto ďaleko a aké budú ich ďalšie kroky na jej vyriešenie,“ uzavrela Halgašová.

V jednom z mlynov na Slovensku bolo nedávno zachytené obilie z Ukrajiny, v ktorom sa našli pesticídy.