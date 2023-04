Nový európsky nástroj môže zabezpečiť, že sa obilie z Ukrajiny dostane na trhy mimo EÚ (video)

Na základe slovenskej iniciatívy by mohol vzniknúť nový európsky nástroj, ktorým by sa ukrajinská pšenica vykupovala ukrajinskou vládou zo zdrojov Európskej komisie, ktorá by zabezpečila, že sa obilie z Ukrajiny dostane na pôvodné trhy mimo Európsku úniu. Ministri Vyšehradskej štvorky, Bulharska a Rumunska sa na tom zhodli v piatok na online rokovaní.

Krajiny uviedli, že je potrebné vyriešiť problém s lacným ukrajinským obilím, ktoré zasypalo všetky trhy. Informoval o tom na tlačovom brífingu dočasne poverený minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuel Vlčan a Jozef Bíreš zo Štátnej veterinárnej a potravinovej správy.

Poľsko a Maďarsko podali návrh na dočasne zavedenie colných kvót na obilie dovážané z Ukrajiny do krajín Európskej únie. Tento návrh krajiny podporia, avšak rozhodnutie musí prísť zo všetkých členských krajín. Súčasťou obchodu s ukrajinským obilím je po novom aj 100 percentná kontrola, ktorá sa uskutočňuje priamo s colníkmi.