Vonnová o zmenách na svojom tele. Od ukončenia kariéry pribrala, no má rada svoje krivky a zadok - FOTO

Americká lyžiarka Lindsey Vonnová prežíva po svojom návrate na súťažné svahy azda najlepšie momenty, keď jej forma postupne graduje.
O to lepšie, keďže onedlho sa začnú zimné olympijské hry a v rýchlostných disciplínach je favoritkou na zisk nejakej medaily.
Jeden rekord jej však nikto nevezme – bude najstaršou lyžiarkou v histórii hier a to vo veku 41 rokov. „Chcem ľuďom ukázať, že byť starým nie je nevýhodou,“ povedala pre časopis People.
Nabrala svalovú hmotu
„Rada spochybňujem perspektívy ľudí a toto je úžasná príležitosť to urobiť. Navyše, môj vek je tu výhodou. Ako veteránka mám veľa skúseností. Na týchto tratiach som lyžovala štyrikrát viac ako ktokoľvek iný. Navyše rada lámem rekordy,“ sebavedomo vyhlásila.
Takisto chce zmeniť názory ľudí v oblasti vnímania vlastného tela. „Veľké zadky budú vždy in,“ uviedla s tým, že pribrala o 5,4 kilogramu.
„Ale nabrala som svalovú hmotu, pretože lyžovanie je gravitačný šport, takže potrebujem hmotu. Čím viac vážim, tým rýchlejšie idem. Nemusím byť chudá. Minulý rok som pre stres veľa schudla a tvrdo som pracovala na tom, aby som váhu opäť nabrala,“ priblížila Vonnová.
Musela sa vrátiť
Uvedomuje si, že aj po šiestich rokoch v športovom dôchodku, je stále rovnako silná, ak nie ešte viac. Po rokoch plných bolestí s problémovým kolenom je už konečne spokojná.
„Cítila som sa, akoby som mohla robiť čokoľvek. Predstava, že by som opäť mohla lyžovať, niečo, čo som tak rada robila, ale bez bolesti, bola naozaj vzrušujúca,“ povedala Vonnová.
Nepáčilo sa jej ako v roku 2019 musela opustiť milovaný šport. Koniec si predstavovala inak. Preto sa vrátila a opäť súťaží. Ak raz nadíde definitíva a odloží „lyže na klinec“, tak nech to je vtedy, keď dosiahne to, čo si ešte zaumienila.