Vonnová v Saalbachu nedokončila superobrovský slalom, zahákla rukou o bránku - VIDEO

Američanka Lindsey Vonnová si takto nepredstavovala svoj netrpezlivo očakávaný návrat na scénu majstrovstiev sveta. Vo štvrtkových pretekoch super-G v rakúskom Saalbachu neprešla ani tretinu z 2,1 km dlhej trate po tom, ako sa pravou rukou zachytila o tyč bránky.

El error de Lindsey Vonn al golpear una puerta con el brazo 💥💔#Fisalpine #Saalbach2025 pic.twitter.com/db9fKgzodM — Eurosport.es (@Eurosport_ES) February 6, 2025

„Len som vošla trochu priskoro do bránky a zahákla som si ruku,“ povedala Vonnová, ktorú trápi silné prechladnutie. „V hornej časti som sa cítila dobre. Dnes som skúsila inú lyžiarku, takže si myslím, že moje načasovanie sa trochu pokazilo. Išla som do rizika, ktoré nevyšlo. Zajtra (v piatok) absolvujem tréning. Opäť vyskúšam iný materiál a dúfam, že to bude lepšie a na sobotu budem v dobrej pozícii.“

Triumf domácej reprezentantky

Vonnová priznala, že sa jej v Saalbachu ťažko dýcha, ale nezabráni jej to v účasti v sobotňajšom zjazde. „Nevrátila som sa po šiestich rokoch preto, aby som teraz zaľahla do postele. Som v poriadku,“ dodala 40-ročná Vonnová. Tá sa v Aare 2019 stala najstaršou ženskou medailistkou na svetovom šampionáte zjazdárok. A ak by sa jej podarilo získať cenný kov aj v Saalbachu, hranicu by posunula poriadne nahor.

Vo štvrtkovom super-G nakoniec triumfovala domáca Rakúšanka Stephanie Venierová časom 1:20,47 min. O desatinu sekundy zdolala Talianku Federicu Brignoneovú. Bronz získali až dve pretekárky – Američanka Lauren Macugová a Nórka Kajsa Vickhoff Lieová.