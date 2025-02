Shiffrinová získala 15. medailu z MS, hoci ani nemala štartovať. Američanky sa spojili po takmer 20 rokoch

Mikaela Shiffrinová sa hneď vo svojom prvom vystúpení na majstrovstvách sveta v zjazdovom lyžovaní v rakúskom Saalbachu dočkala medaily s najcennejším odleskom.

Spoločne s Breezy Johnsonovou vybojovali pre USA zlato v tímovej kombinácii, ktorá mala na vrcholnom seniorskom šampionáte premiéru. Shiffrinová pritom po vleklom zranení z novembra pred pár týždňami uvažovala, či vôbec pôjde na majstrovstvá sveta.

V súčte zjazdu a slalomovej jazdy Johnsonová a Shiffrinová zvíťazili o 39 stotín sekundy pred švajčiarskym duom Lara Gutová-Behramiová – Wendy Holdenerová. Bronz zostáva v Rakúsku zásluhou Stephanie Venierovej a Kathariny Truppeovej (+0,53).

Fenomenálna Američanka pôvodne v novom formáte kombinácie ani nemala štartovať. Vzhľadom na veľké tréningové manko sa však odhlásila z obrovského slalomu a prihlásila sa do kombinácie, kde jej tretia najlepšia slalomová jazda v súčte so štvrtým najlepším časom Johnsonovej stačila na zisk zlatej medaily.

Pätnásť medailí za 12 rokov

Pre čoskoro 30-ročnú fenomenálnu Američanku je to pätnásta medaila z majstrovstiev sveta, čím vyrovnala historicky najlepšiu Nemku Christl Cranzovú. Švédka Anja Pärsonová na tretej priečke histórie má 13 cenných kovov z MS. Aktuálny pohľad na Shiffrinovej medaily má podobu: 8 zlatých – 4 strieborné – 3 bronzové. Prvé zlato získala v slalome už v roku 2013 v Schladmingu.

„Prežívala som to celé veľmi emotívne. Chvíľu mi trvalo, kým som si uvedomila, že na obrovský slalom nie som dostatočne pripravená a trhalo mi to srdce. Keď mi tréneri ponúkli. že sa môžeme dať s Breezy dokopy do kombinácie, brala som to ako možnosťž užiť si iný typ pretekov bez veľkého stresa a chcenia. Samozrejme, chcela som zajazdiť čo najlepšie už len kvôli mojej partnerke a pre spoločný úspech. Bola to dobrá zábava,“ zhodnotila Shiffrinová na webe FIS.

„Je to čistá šialenosť. Ak by nám niekto po našom prvom stretnutí tu na šampionáte povedal, že vybojujeme zlaté medaily, asi by sme sa len zasmiali,“ kontrovala Johnsonová.

Dve zlaté za štyri dni

Dvadsaťdeväťročná Američanka získala v Saalbachu už druhú zlatú medailu, keďže predtým rovnako nečakane triumfovala v zjazde. Cenné kovy získala v rozpätí iba štyroch dní. Pritom vo Svetovom pohári sa dosiaľ nikdy netešila z víťazstva, na konte má len tri druhé a štyri tretie miesta.

Mali iba 11 rokov

Obe zlaté medailistky si vzápätí spomenuli na spoločné súťaže, ktoré kedysi absolvovali ešte skoršom detskom veku.

„Mali sme tuším jedenásť rokov, keď se spolu súťažili… Musela vzniknúť táto nová disciplína, aby sme sa po tých dlhých rokoch znova spojili. Je úžasné, že sa to stalo a celé som si to veľmi užívala. Sledovať Breezy ako súťaží a neskôr sa teší, bolo niečo neuveriteľné,“ dodala Shiffrinová.

Ona je legenda

Osem zlatých medailí Shiffrinovej z MS 2013 – 2025 rozmenených na drobné: štyri slalomové, jedna z obrovského slalomu, jedna zo super G, jedna z alpskej kombinácie a aktuálne aj jedna z tímovej kombinácie. K dokonalosti jej chýba už len zlato zo zjazdu. To však aktuálna nie je téma dňa, lebo Shiffrinová sa v Saalbachu predstaví už len v slalome a zjazd vyhrala práve Johnsonová.

„Ak bude naďalej súťažiť v ďalších tímových pretekoch, možno sa dostane na číslo 32 medailí.. Ona je legenda, ona je tá, ktorá si podmanila svetové lyžovanie v poslednom desaťročí. A ja mám šťastie, že som si s ňou mohla trochu zrovnať krok…,“ reagovala Johnsonová na Shiffrinovú.