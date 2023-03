Von der Leyenová vyzvala na opatrnosť pri obchode s Čínou. Nechce, až sa citlivé technológie dostanú do rúk Pekingu

Európska únia (EÚ) musí byť pripravená vyvinúť opatrenia na ochranu obchodu a investícií, ktoré by mohla Čína využiť na svoje bezpečnostné a vojenské účely.

Vo štvrtok to povedala predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová s tým, že je dôležité zabrániť tomu, aby sa „citlivé technológie„, ktoré by sa mohli použiť pri bezpečnostných zásahoch alebo na obmedzenie ľudských práv, dostali do rúk Pekingu.

Meniaca sa politika Číny si podľa Von der Leyenovej „môže vyžadovať, aby sme vyvinuli nové obranné nástroje pre niektoré kritické sektory.“

Riziko oblastí špičkových technológií

„Tam, kde nemožno vylúčiť účely dvojakého použitia alebo tam, kde môžu byť zapojené ľudské práva, bude potrebné jasne určiť, či sú investície alebo vývoz v našich vlastných bezpečnostných záujmoch,“ skonštatovala na podujatí think tankov European Policy Centre a Mercator Institute for China Studies.

EÚ by mala zamerať svoju obranu na „citlivé oblasti špičkových technológií„, ako je mikroelektronika, kvantová výpočtová technika, robotika, umelá inteligencia a biotechnologický sektor.

„Musíme zabezpečiť, aby sa kapitál, odbornosť a znalosti našich spoločností nepoužívali na posilnenie vojenských a spravodajských schopností tých, ktorí sú tiež systémovými rivalmi,“ prízvukovala tiež šéfka eurokomisie.

Technológie spojené s národnou bezpečnosťou

Podľa nej je potrebné sa pozrieť, „kde sú medzery v našom súbore nástrojov, ktoré umožňujú únik nových a citlivých technológií prostredníctvom investícií v iných krajinách„. Dôraz by sa mal klásť na technológie, ktoré „môžu viesť k rozvoju vojenských spôsobilostí, ktoré predstavujú riziko pre národnú bezpečnosť„, dodala.

Von der Leyenová sa tak vyjadrila pred svojou plánovanou cestou do Číny, ktorú by mala absolvovať na budúci týždeň. Na budúci týždeň pricestujú do Číny aj francúzsky prezident Emmanuel Macron, ktorý sa zúčastní na niektorých podujatiach ako aj Von der Leyenová, i španielsky premiér Pedro Sánchez, ktorého pozval čínsky prezident Si Ťin-pching.

EÚ v súčasnosti prehodnocuje svoje často nepokojné vzťahy s Čínou, najmä vo svetle podpory Pekingu ruskej vojne proti Ukrajine. Von der Leyenová však povedala, že je dôležité neprerušiť politické, ekonomické alebo vedecké väzby s takýmto „dôležitým obchodným partnerom„.