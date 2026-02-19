Von der Leyenová mieri do Grónska, Únia reaguje na Trumpove ambície získať ostrov

Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová navštívi budúci mesiac Grónsko v snahe posilniť podporu tomuto autonómnemu územiu Dánskeho kráľovstva po tom, čo americký prezident Donald Trump prejavil záujem o jeho získanie. Vo štvrtok to oznámila jej hovorkyňa.
Mohutné investície
Von der Leyenová má do Grónska pricestovať s balíkom opatrení zameraných na posilnenie hospodárskych vzťahov. Už v januári prisľúbila „masívny nárast európskych investícií“ do ostrova, ktorý je bohatý na nerastné suroviny a má rastúci strategický význam.
Trump minulý mesiac vyvolal napätie v transatlantických vzťahoch, keď vyhlásil, že chce získať kontrolu nad týmto územím patriacim členskému štátu EÚ. Neskôr svoje požiadavky zmiernil po tom, čo oznámil rámcovú dohodu s generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem.
Trump nestratil záujem
Americký prezident opakovane tvrdí, že Grónsko je kľúčové pre bezpečnosť Spojených štátov a Severoatlantickej aliancie v kontexte rastúceho vplyvu Ruska a Číny v Arktíde, kde topiaci sa ľad otvára nové strategické možnosti.
NATO v reakcii oznámilo novú misiu na posilnenie bezpečnosti v arktickom regióne a Spojené štáty začali rokovania s predstaviteľmi Grónska a Dánska.
Napriek zmierneniu Trumpovej rétoriky dánska premiérka Mette Frederiksenová minulý týždeň uviedla, že je presvedčená, že americký prezident sa stále snaží získať kontrolu nad ostrovom.