NATO spúšťa novú misiu v Arktíde, chce posilniť bezpečnosť strategického regiónu

Severoatlantická aliancia v stredu oznámila spustenie novej misie s názvom Arctic Sentry (Arktická stráž), ktorej cieľom je posilniť bezpečnosť v Arktíde. Krok má zdôrazniť záväzok aliancie chrániť svojich členov a udržiavať stabilitu v strategicky dôležitom a náročnom regióne.
„Arctic Sentry podčiarkuje odhodlanie aliancie chrániť svojich členov a udržiavať stabilitu v jednej z najstrategickejších a environmentálne najnáročnejších oblastí sveta,“ uviedol vrchný veliteľ spojeneckých síl NATO v Európe, americký generál Alexus Grynkewich.
Misia zahalená tajomstvom
Aliancia označila projekt za „multidoménovú aktivitu“, ktorá má spočiatku koordinovať už existujúce operácie členských štátov v regióne, vrátane plánovaných cvičení Nórska a Dánska. Zatiaľ nie je jasné, či misia povedie aj k vyslaniu ďalších vojenských kapacít do oblasti.
Oznámenie prichádza po tom, čo americký prezident Donald Trump minulý mesiac vyvolal napätie vyhláseniami o potrebe prevziať kontrolu nad Grónskom. Svoje tvrdenia zdôvodňoval údajným ohrozením zo strany Ruska a Číny. Spor spôsobil jednu z najväčších kríz v transatlantických vzťahoch za posledné roky.
Posilnenie ochrany
Trump napokon od svojich plánov ustúpil po dohode s vedením NATO o posilnení amerického vplyvu a väčšej spoločnej zodpovednosti aliancie za obranu regiónu. NATO uviedlo, že členské štáty sa zhodli na potrebe reagovať na rastúcu ruskú vojenskú aktivitu a zvyšujúci sa záujem Číny o Arktídu.
Spustenie Arctic Sentry nadväzuje na minuloročné núdzové misie NATO v Baltskom mori a na východnom krídle Aliancie zamerané na posilnenie ochrany pred Moskvou.