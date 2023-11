Volt Európa, nové celoeurópske politické hnutie, predstavilo svoj politický program na Valnom zhromaždení v Paríži

Valné zhromaždenie sa uskutočnilo v Paríži v dňoch 25. – 26. novembra 2023. Politický program je založený na hodnotách participatívnej demokracie, udržateľnosti a pokroku. Za svoj hlavný záväzok hnutie považuje modernizáciu a hĺbkovú reformu Európy aj vďaka tomu, že programové základy hnutia sa budujú už teraz naprieč krajinami, v ktorých má zastúpenie. Za nevyhnutný predpoklad pre budúcnosť Volt Európa považuje práve zvýšenie účasti občanov Európskej únie na jej budovaní a cezhraničnú spoluprácu. Všetky kandidátky a kandidáti hnutia kampaňujú s jednotným programom, ktorý obsahuje ambiciózne ciele v oblasti inovatívneho hospodárstva, riešenia klimatickej krízy, sociálnej spravodlivosti či spoločnej zahraničnej politiky.

Volt Slovensko tu bolo zastúpené delegáciou na čele so spolupredsedami Rickom Zednikom a Luciou Kleštincovou, ktorá povedie aj kandidátku hnutia do volieb do Európskeho parlamentu v júni 2024.

„My vo Volt ideme do európskych volieb s cieľom urobiť Európu takou, akou chceme, aby bola. S víziou normálnej, profesionálnej reprezentácie Sloveniek a Slovákov, ktorí si zaslúžia byť vypočutí v ich predstave pre zreformovanie a posilnenie Európy. Nie s cieľom vyciciavať Európu a zároveň proti nej brojiť tak, ako to robia strany, ktoré stratili zmysel a program.”

Lucia Kleštincová zároveň na sociálnych sieťach uviedla, že bola zároveň moderátorkou dvojdňového kongresu a koučkou tréningov pre kandidátky z iných európskych krajín. „Je mi cťou zastupovať tu Slovenky a Slovákov, ktorí si prajú Európu, ktorá je sebavedomá, prosperujúca a ľudská.”

Rick Zedník zároveň dodal, že slovenská delegácia je hrdá na príležitosť mať významné zastúpenie aj v roli moderátorky. „Ktorý z našich takzvane pro európskych politikov by boli schopní moderovať podujatie pre tisícku politicky angažovaných lídrov z celej Európy, ak by ich ich takzvané spriatelené frakcie do takej role vôbec pozvali? Chceme, aby Slovenky a Slováci boli konečne vypočutí, videní a hrdí na svojich európskych zástupcov.”

Volt Slovensko fnišuje so zberom podpisov pod svoj vznik a v čo najkratšom čase požiada o založenie politickej strany.

Informačný servis