Vo volebnej miestnosti skolabovala žena, záchranári mali v súvislosti s voľbami aj ďalšie výjazdy

Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR vyslalo predpoludním ambulancie rýchlej zdravotnej pomoci a rýchlej lekárskej pomoci na štyri zásahy do sídiel volebných okrskov. Záchranári o tom informovali na sociálnej sieti.

Pád a epileptický záchvat

„Ambulanciu sme vyslali do základnej školy v Galante k 77-ročnej žene, ktorá utrpela úraz hornej končatiny a pleca po páde. Záchranári ju po prvotnom ošetrení transportovali do nemocnice v Galante,“ uviedlo operačné stredisko.

To reagovalo aj na volanie na tiesňovú linku 155 a posádka smerovala do domu kultúry v Senici k 42-ročnému mužovi s epileptickým záchvatom. Posádka pacienta transportovala do nemocnice v Skalici.

Kolaps a poranenie hlavy

Ambulancia smerovala aj do volebnej miestnosti v Košiciach k 79-ročnej pacientke s kolapsom, ktorá utrpela povrchové poranenie hlavy. Transport do nemocničného zariadenia odmietla.

„Aktuálne zasahuje ambulancia záchrannej zdravotnej služby aj u pacientky s kolapsom vo volebnej miestnosti v Martine,“ dodalo operačné stredisko.