Kiska vyzval ľudí, aby prišli voliť. Hlas prezidenta môže v súčasnej dobe zohrať dôležitú úlohu (video+foto)

Bývalý slovenský prezident Andrej Kiska odvolil v sobotu dopoludnia spolu so svojou manželkou vo volebnej miestnosti na Mestskom úrade v Poprade. Pred médiami skonštatoval, že doba je veľmi zložitá a hlas prezidenta preto môže zohrávať veľmi vážnu úlohu.

Dôležitosť voľby prezidenta

Zároveň si myslí, že súčasné voľby majú svojich dvoch favoritov, ktorí s veľkou pravdepodobnosťou postúpia do druhého kola. Ľudí vyzval, aby prišli voliť, a to aj v prvom kole. Kiska poukázal na dôležitosť voľby prezidenta aj v súvislosti so súčasným dianím na Slovensku i vo svete.

„V susednej krajine, na Ukrajine, stále zúri vojna, Rusi zabíjajú bezbranných civilistov. Náš minister zahraničných vecí sa fotí s ruským ministrom zahraničných vecí, čo je viac ako zarážajúce. Európska únia nám posiela výstrahy, hrozí, že nám zastaví peniaze, prijímajú sa dôležité zákony v skrátenom legislatívnom konaní bez toho, aby prešli poctivou celospoločenskou diskusiou. Našu verejnoprávnu televíziu nám chcú spolitizovať,“ komentoval exprezident.

Paralela s voľbami v roku 2014