Volebná kampaň na prezidenta SR sa začala, ministerstvo vnútra informuje o všetkých dôležitých termínoch

V utorok sa začala volebná kampaň pred voľbou prezidenta Slovenska. Informovalo o tom Ministerstvo vnútra (MV) SR, ktoré prinieslo prehľad dôležitých lehôt a informácií v súvislosti s prezidentskými voľbami.

Prvé kolo volieb bude v sobotu 23. marca, prípadné druhé kolo sa bude konať v sobotou 6. apríla. Kampaň sa končí 48 hodín pred dňom konania prvého kola volieb, teda o polnoci z 20. na 21. marca, keď sa začína volebné moratórium. V prípade konania druhého kola sa volebná kampaň končí o polnoci z 3. na 4. apríla.

Hlasovať je možné iba na území Slovenska

Ako ministerstvo pripomenulo, kandidátov na prezidenta navrhuje najmenej 15 poslancov parlamentu alebo najmenej 15-tisíc občanov s právom voliť. Návrhy na voľbu sa odovzdávajú predsedovi parlamentu najneskôr do 21 dní od vyhlásenia volieb, teda do 30. januára.

Vo voľbách prezidenta je možné hlasovať výlučne vo volebnej miestnosti na území Slovenska. Občan SR, ktorý dovŕšil najneskôr v deň volieb 18 rokov, môže hlasovať buď v obci svojho trvalého pobytu alebo v ktorejkoľvek volebnej miestnosti, ak požiadal o hlasovací preukaz.

„Občan SR, ktorý nemá trvalý pobyt na Slovensku, môže hlasovať v ktorejkoľvek volebnej miestnosti, ak predloží platný cestovný doklad a vyhlásenie o tom, že má trvalý pobyt v zahraničí a teda nemá na Slovensku trvalý pobyt,“ vysvetlil rezort vnútra.

Hlasovacie preukazy začnú obce vydávať najskôr od 7. februára, pričom volič môže jednou žiadosťou požiadať o hlasovacie preukazy pre obe kolá volieb, musí to však v žiadosti zreteľne uviesť.

O preukaz treba požiadať do 4. marca

„O hlasovací preukaz možno požiadať elektronicky a listinne najneskôr do 4. marca pre prvé kolo volieb a najneskôr do 14. marca pre druhé kolo volieb. Listinná žiadosť musí byť do uvedených termínov aj obci doručená,“ dodalo ministerstvo s tým, že preukaz je možné vyzdvihnúť osobne alebo prostredníctvom splnomocnenej osoby, a to do najneskôr v piatok 22. marca, v prípade druhého kola volieb najneskôr v piatok 5. apríla.

Ministerstvo ďalej informovalo, že politická strana alebo koalícia, ktorá je zastúpená v Národnej rade SR, a petičný výbor môžu delegovať jedného člena a jedného náhradníka do okrskových a okresných volebných komisií do 19. februára.

Rezort vnútra spresnil, že prvé zasadnutia volebných komisií sa uskutočnia do 29. februára. Kandidát na prezidenta sa môže kandidatúry vzdať najneskôr 48 hodín pred začatím prvého kola volieb.

Náklady na volebnú kampaň

„Kandidát na prezidenta môže na svoju volebnú kampaň vynaložiť najviac 500 000 eur vrátane DPH spolu pre obidve kolá volieb. Kampaň tretích strán v prospech kandidáta zákon o volebnej kampani nepovoľuje,“ informovalo ministerstvo a dodalo, že financie určené na volebnú kampaň musí kandidát na prezidenta viesť na transparentnom osobitnom účte.

Za náklady na volebnú kampaň sa považuje súčet všetkých finančných prostriedkov, darov a iných bezodplatných plnení oceniteľných peniazmi, ktoré kandidát na prezidenta vynaloží. Kandidát môže prijať dary a iné bezodplatné plnenia na volebnú kampaň iba od fyzickej a právnickej osoby s trvalým pobytom alebo sídlom v SR a politickej strany registrovanej na Slovensku.

„Zároveň je kandidát na prezidenta povinný viesť osobitnú evidenciu nepeňažných darov a iných bezodplatných plnení vrátane identifikačných údajov darcu,“ uviedlo MV SR.