Voľby v Česku by s veľkým náskokom vyhralo opozičné hnutie expremiéra Babiša

Ak by Česi v parlamentných voľbách hlasovali minulý mesiac, víťazom by podľa volebného modelu sociologickej spoločnosti Ipsos bolo opozičné hnutie ANO expremiéra Andreja Babiša. Hlas by jej odovzdalo 36,4 percenta respondentov. Informuje o tom web Novinky.cz.

Terajšia česká vláda koalícia Spolu by získala 20,6 percenta a vládne hnutie STAN 10,6 percenta hlasov. Za krajne pravicovú stranu SPD by hlasovalo 7,5 percenta voličov. Do parlamentu by sa dostali aj Piráti (5,1 %), ktorí donedávna boli súčasťou vládnej koalície.

Volieb by sa zúčastnilo 63 percent oprávnených voličov. Prieskum spoločnosť Ipsos urobila 24. až 28. februára na vzorke 1 035 respondentov.