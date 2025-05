Voľby na prezidenta federácie sa zvrhli. Víťazka musela ujsť pred nahnevanými Katarčanmi - VIDEO

Kandidovať proti domácemu adeptovi na dôležitý post nie je žiadna hračka. Navyše v krajine s odlišnou kultúrou, náboženstvom a pravidlami správania.

Petra Sörlingová zo Švédska sa o tom presvedčila na vlastnej koži. Voľby prezidenta Medzinárodnej stolnotenisovej federácie (ITTF) sa konali v Katare.

Svoj post tesne uhájila, čo vyvolalo nenávisť medzi ľuďmi v hostiteľskej krajine, kde sa aj konali MS v tomto športe. Až tak, že musela utiecť z haly. Pomohlo jej až švédske veľvyslanectvo v Dauhe. Informoval o tom web sport.cz.

Sörlingová sa na kongrese ITTF v katarskej metropole stretla v dueli s Chalílom al-Mohannadim. V hlasovaní zvíťazila rozdielom len dvoch hlasov – 104:102.

Viacerí ľudia, ktorí podporovali jej súpera, sa ozvali a tvrdili, že do zoznamu hlasujúcich boli pridané online hlasy.

Podľa protestujúcich išlo síce o osoby oprávnené hlasovať, ale pri kontrole prezenčnej listiny neboli uvedené. Konkrétne sa mal počet online hlasov zvýšiť zo 16 na 21.

TABLE TENNIS: Wild ITTF Presidential election in Doha sees incumbent Sorling win, 104-102, but chaos ensued and the meeting was suspended ~ https://t.co/NjIkM4XuAe pic.twitter.com/HhZLX09xxk

Atmosféra v sále bola čoraz nepriateľskejšia, až kým Sörlingová radšej neušla.

V okamihu, keď sa na ňu nikto nesústredil, sa jej podarilo uniknúť z priestorov vďaka krajanom z veľvyslanectva.

„Myslím si, že výsledok volieb súvisel s našou prítomnosťou v Katare. Nikdy by sa nemali konať voľby v krajine, ktorá má svojho kandidáta. To nie je šťastné riešenie. Miestni obyvatelia majú na svojej pôde veľa výhod a som presvedčená, že ak by sa kongres konal v inom štáte, výsledok by bol jasnejší. Nemám pocit, že svet stolného tenisu je rozdelený presne na polovicu, ale myslím si, že musíme prehodnotiť pravidlá,“ uviedla Sörlingová.

Po tom, čo rozruch utíchol, viceprezident ITTF Graham Symons oznámil, že sa uskutoční mimoriadne zasadnutie správnej rady federácie.

Neskôr sa vydalo vyhlásenie, v ktorom bola Sörlingová vyhlásená za víťazku prezidentských volieb.

Katarčania sú však nahnevaní a zvažujú, že sa proti výsledku odvolajú na Športový arbitrážny súd (CAS).

Zlý tieň na stolný tenis vrhá aj skutočnosť, že prezidentským voľbám predchádzali fámy o podplácaní.

Údajne bol zatknutý švajčiarsky informátor, ktorý mal predtým finančné väzby na Chalíla al-Mohannadiho.

Dokonca sa ocitol vo väzenskej cele, kde ho nútili podpisovať dokumenty v arabčine – v jazyku, ktorému nerozumie. Medzičasom už mal byť už prepustený a opustiť Katar.

Drama at the #ITTF Congress in #Doha: #PetraSorling re-elected as ITTF President with 104 votes, beating #Qatar’s #KhalilAlMohannadi by just 2. But chaos erupted as online votes rose from 16 to 21. ITTF claimed 5 associations “arrived late” and were still eligible. #tabletennis… pic.twitter.com/ndG8Yb4vhQ

— Shanghai Daily (@shanghaidaily) May 28, 2025