Národné singlové tituly v stolnom tenise po ročnej pauze opäť pre Pišteja a Balážovú - FOTO

Singlové tituly v seniorských kategóriách na majstrovstvách Slovenska v stolnom tenise si vybojovali Ľubomír Pištej a Barbora Balážová. Ako informuje oficiálny web Slovenského stolnotenisového zväzu (SSTZ), obaja v Bratislave patrili k hlavným favoritom.

Pištej sa vo dvojhre mužov stal slovenským šampiónom už rekordný jedenástykrát v kariére, tešil sa opäť po dvoch rokoch. Na ceste k titulu vyradil postupne Jakuba Drobného (4:1), Mychaila Lovhu (4:0), Pavla Mega (4:2) a v semifinále Adama Klajbera (4:1).

Vo finále, ktoré bolo súbojom dvoch najvyššie nasadených hráčov, zdolal aj svojho deblového spoluhráča Jakuba Zelinku (4:1). Štyridsaťjedenročný hráč talianskeho Tennis Tavolo Sassari okrem množstva skúseností ukázal aj kvalitu. Obhajca lanského titulu Peter Šereda neštartoval, keďže už pôsobí ako reprezentačný tréner mužov SR.

„Jedenásť titulov za 20 rokov nie je najhoršia bilancia. Sám na seba som si vyvinul tlak pred turnajom vyhlásením, že bol by šok, keby som nevyhral. Je to však pravda i realita. Aspoň som mal motiváciu navyše. Musel som si zvyknúť na lopty, ktoré boli iné ako tie, s akými hrávame zvyčajne. Našťastie, prispôsobil som sa a zvíťazil. Proti Zelinkovi, keď mu to takpovediac ‚chodí‘, tak je to ťažké. Dôležité bolo, že som zvládol koncovku tretieho setu. On nevyužil, že vyhrával 9:7 a mohol ísť do vedenia 2:1. Potom som už bol lepší,“ povedal po finále Pištej.

Balážová po vlaňajšej pauze na národnom šampionáte sa v dvojhre žien dočkala jubilejného desiateho titulu. Do turnaja išla ako druhá nasadená hráčka, ale konkurentkám nedala žiadnu šancu.

Jana Terezková, Natália Grigelová, v semifinále Dominika Wiltschková a vo finále Nikoleta Puchovanová proti nej nezískali ani set. Obhajkyňa singlového titulu Ema Labošová chýbala v štartovom poli hráčok pre zdravotné problémy, nasadená jednotka Tatiana Kukuľková vypadla v semifinále s Puchovanovou.

„Bol to môj cieľ získať desiaty titul. Cítila som sa dobre a som rada, že som to na šampionáte aj ukázala. V podstate celý turnaj som mala pod kontrolou. Vo finále bol kľúčový tretí set, dovtedy som mala vývoj vo svojich rukách, ale Nika sa prepracovala k setbalu. Zvládla som to a potom bol vývoj už v mojej réžii,“ poznamenala 33-ročná Balážová, ktorá pôsobí vo francúzskom klube Saint-Denis US 93 TT. Úspešné vystúpenie zvýraznila celkovým triumfom v mixe, v ktorom so Samuelom Arpášom taktiež nestratili ani set.

Deblová súťaž mužov mala nečakaných víťazov. Stali sa nimi mladí slovenskí reprezentanti Damián Flóro a Jakub Goldír, ktorí v semifinále vyradili favorizovaných obhajcov zlata Ľubomíra Pišteja a Jakuba Zelinku. Vo štvorhre žien po roku opäť uspeli najvyššie nasadené Tatiana Kukuľková a Nikoleta Puchovanová, spoločne získali už štvrtý titul.