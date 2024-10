Balážová má ďalšiu medailu do zbierky, na ME ich už vybojovala štyri (foto)

Rakúsky Linz bol v nedeľu 20. októbra miestom historickej udalosti pre slovenský stolný tenis. Barbora Balážová sa stala prvou slovenskou majsterkou Európy.

Na kontinentálnom šampionáte jednotlivcov a párov spoločne s Češkou Hanou Matelovou vo finále štvorhry zdolali obhajkyne titulu spred dvoch rokov Rakúšanku Sofiu Polcanovú a Rumunku Bernadette Szőcsovú 3:2 (7, -7, 9,.-7, 6).

Darí sa jej

„Neskutočný pocit, prežívam veľké emócie. Ešte si neuvedomujem, čo sa nám podarilo, ale myslím si, že sme boli vo finále lepšie. Veľmi sa teším, že po semifinálovej extrémnej dráme sme to dotiahli k celkovému triumfu,“ podelila sa o prvé pocity 32-ročná Balážová na webe Slovenského stolnotenisového zväzu.

Zväzový web upozorňuje aj na to, že medailová radosť na ME nie je pre rodáčku z Topoľčian a dvojnásobnú účastníčku olympijských hier úplná novinka.

Spoločne s Ľubomírom Pištejom si v minulosti vybojovala dve strieborné (2013, 2020) a jednu bronzovú (2022) medailu v miešanej štvorhre.

Zaslúžené víťazstvo

Slovensko má na konte dovedna šesť cenných kovov zo seniorských majstrovstiev Európy.

Aktuálne v Linzi získala bronz vo štvorhre žien Tatiana Kukuľková po boku Natalie Bajorovej z Poľska a do medailovej zbierky patrí aj bronz súčasného reprezentačného kouča Jaromíra Truksu s Valentinou Popovovou v miešanej štvorhre na šampionáte v anglickom Birminghame v roku 1994.

„Baša s Hankou ukázali, že hrajú spolu 13 rokov. Teraz to prvýkrát pretavili do medaily a hneď zlatej. Myslím si, že zaslúžene. Vôbec nemali jednoduchý žreb, prežili klinickú smrť proti Kukuľkovej s Bajorovou. Vo finále sme zvolili dobrú taktiku. Dievčatá dobre servovali, hrali odvážne. Všetko zafungovalo tak, ako malo a dopadlo to úžasne. Zaslúžené víťazstvo,“ zhodnotil reprezentačný kouč Truksa.