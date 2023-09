Voľby na Moskvou okupovaných územiach vyhrala vládnuca strana Jednotné Rusko

Ruská ústredná volebná komisia v pondelok oznámila, že vo voľbách, ktoré sa konali na okupovaných ukrajinských územiach, získala najviac hlasov vládnuca strana. Kyjev a Západ pritom voľby odsúdili ako podvod.

Kontrola nad územiami

Hlasovanie sa konalo v čase, keď sa ruské úrady snažia upevniť svoju kontrolu nad územiami, ktoré Moskva pred rokom nelegálne anektovala a stále ich úplne neovláda.

Hlasovanie do Ruskom dosadených zákonodarných orgánov sa začalo minulý týždeň. Podľa Ústrednej volebnej komisie sa zákonodarcovia vládnucej strany Jednotné Rusko dostali na čelo v štyroch ukrajinských oblastiach, ktoré Moskva anektovala v roku 2022, teda Doneckej, Chersonskej, Luhanskej a Záporožskej, aj na polostrove Krym, ktorý Kremeľ anektoval v roku 2014.

Západné krajiny voľby odsúdili ako porušenie medzinárodného práva. „Dôrazne odmietame tento ďalší márny pokus Ruska legitimizovať alebo normalizovať svoju nezákonnú vojenskú kontrolu a pokus o anexiu častí ukrajinského územia,“ uviedla v pondelok vo vyhlásení Európska komisia.

Ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí v piatok vyzvalo ostatné krajiny, aby neuznali výsledky volieb, ktoré označilo za „falošné“.

Súbežne s ruskými voľbami

Hlasovanie na Ukrajine sa konalo súbežne s voľbami v Rusku, kde si voliči vyberali gubernátorov, regionálne legislatívy a mestské rady.

Šéfka ruskej ústrednej volebnej komisie Ella Pamfilovová uviedla, že volebná účasť, ktorá dosiahla v priemere 43,5 %, bola najvyššia od roku 2017. Tento údaj pritom zahŕňa Rusko aj okupované ukrajinské oblasti.

V jednej z ilegálne anektovaných ukrajinských oblastí dokonca ruské štátne médiá informovali o ešte vyššej účasti. Ruskom dosadená predsedníčka volebnej komisie v Chersonskej oblasti Marina Zacharovová v nedeľu tvrdila, že vo voľbách hlasovalo 65,36 % obyvateľov.

Chersonská oblasť pritom nie je pod úplnou ruskou kontrolou. Obyvatelia v okupovanej Zaporižžskej i Chersonskej oblasti a ukrajinskí aktivisti tvrdia, že ruskí volební zamestnanci chodili po domoch v sprievode vojakov a zadržiavali ľudí, ktorí odmietali voliť, a nútili ich napísať vysvetľujúce stanoviská, ktoré by mohli použiť pri trestnom stíhaní.

Ukrajinské ozbrojené sily tiež v nedeľňajšom vyhlásení naznačili, že Moskva by mohla hlasovanie využiť na identifikáciu mužov, ktorých by mohli potenciálne naverbovať do ruskej armády.