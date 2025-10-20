Voľby by vyhralo Progresívne Slovensko, Demokrati predbehli KDH a Hlas-SD je až za matovičovcami

Ak by sa parlamentné voľby konali v októbri, vyhralo by ich hnutie Progresívne Slovensko so ziskom 20,87 percenta hlasov voličov. Druhá by skončila strana Smer, ktorú by volilo 16,6 percenta ľudí. Vyplýva to z prieskumu agentúry SCIO, ktorý realizovala na reprezentatívnej vzorke 1 000 respondentov v dňoch 10. – 16. októbra.
„Októbrové preferencie potvrdili, že majstrovský kúsok Roberta Fica rozdeliť opozíciu a zároveň sa prihovoriť konzervatívnemu voličovi prostredníctvom zmeny Ústavy SR mu vyšiel takmer dokonale, a septembrový prepad strany sa oproti obdobiu pred letom úplne zastavil,“ skonštatoval hlavný analytik agentúry SCIO Martin Klus.
KDH na hranici zvoliteľnosti
Premiérova strana stratila totiž v septembri takmer päť percent svojich voličov v porovnaní s výsledkami z koncom júna.
Štátny prieskum výsledkami prekvapil, výhra Smeru a matovičovci na hranici zvoliteľnosti
„Naopak, kresťanským demokratom táto epizóda uškodila natoľko, že sa dostali až na hranicu zvoliteľnosti do parlamentu a preferenčne ich predbehli aj mimoparlamentní Demokrati. Evidentne sa od Kresťanskodemokratického hnutia (KDH), prinajmenšom dočasne, odvrátili tí jeho voliči, ktorí hlasovanie o ústave považovali viac za pomoc Robertovi Ficovi ako hlasovanie o dvoch pohlaviach,“ zhodnotil Klus.
Šimečka je v štátnom prieskume dôveryhodnosti tretí, Fico a Pellegrini sú obľúbení najmä u starších
Matovičovo Slovensko za Republikou
Treťou najsilnejšou stranou v parlamente by podľa prieskumu bola Republika, ktorú by volilo 11,58 percenta opýtaných. Štvrté je Hnutie SlovenskoIgora Matoviča (8,78 percenta), ktoré predbehlo aj koaličný Hlas-SD (7,51 percenta). Do Národnej rady by sa ešte dostali strany Sloboda a Solidarita (7,25 percenta), Demokrati (5,34 percenta) a len tesne by prešlo bránami parlamentu KDH (5,22 percenta).
Preferencie aktuálne najsilnejšieho politického subjektu Progresívneho Slovenska zostávajú stabilné, nárast zaznamenala Sloboda a Solidarita, ktorá sa už doťahuje na naďalej upadajúci Hlas-SD. Zaujímavosťou prieskumu je podľa Klusa aj to, že napriek rozkolu práve pri ústavnom hlasovaní zostáva Hnutie Slovensko stabilné.
„Fakt, že hlasovanie o ústave takmer nijako neovplyvnilo preferencie Hnutia Slovensko naznačuje, že jeho voliči sa pravdepodobne skôr stotožnili s argumentáciou Igora Matoviča, že to bola sólo akcia dvoch členov ich poslaneckého klubu, ako interpretácii väčšej časti opozície, že išlo o vopred naplánovanú akciu,“ uzavrel Klus.