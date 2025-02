Voľby by vyhralo Progresívne Slovensko pred Smerom, SaS stráca na KDH pol percenta

Keby sa parlamentné voľby konali v prvej polovici februára, vyhralo by ich Progresívne Slovensko (PS) so ziskom 24,1 percenta hlasov. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO, ktorý zverejnila spravodajská televízia JOJ 24.

Hlas-SD a treťom mieste

Na druhom mieste by sa podľa prieskumu umiestil Smer-SD, ktorý by podporilo 22,1 percenta respondentov a tretí by skončil Hlas-SD, ktorý by získal 12,5 percenta voličských hlasov.

Do parlamentu by sa podľa prieskumu dostalo aj Kresťanskodemokratické hnutie (6,9 percenta), strana Sloboda a Solidarita (6,4), hnutie Slovensko (6 percent), a tiež v súčasnosti mimoparlamentná Republika (5,7 percenta).

SNS má 4,1 percenta

Naopak, pred bránami zákonodarného zboru by skončili Demokrati (4,6 percenta), Slovenská národná strana (4,1 percenta), Magyar Szövetség – Maďarská aliancia (3,1 percenta) alebo Sme rodina (2,9 percenta).

Na základe výsledkov volieb by PS v parlamente získalo 43 kresiel, Smer-SD 40, Hlas-SD 22, KDH a SaS zhodne po 12, hnutie Slovensko 11 a Republika 10 mandátov.

Svoj hlas by podľa prieskumu vo voľbách odovzdalo 68,9 percenta respondentov, naopak, 9,8 percenta opýtaných by voliť nešlo. Ďalších 17,1 percenta opýtaných na otázku o svojich preferenciách nevedelo odpovedať a 4,2 percenta odpovedať nechcelo.