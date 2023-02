Voľby by vyhral Smer-SD, OĽaNO má v prieskume o 0,1 percenta viac ako KDH a SaS

Ak by sa voľby konali tento víkend, zvíťazila by strana Smer – sociálna demokracia, so ziskom 21,1 percenta by v Národnej rade (NR) SR obsadila 39 kresiel.

Do parlamentu by sa celkovo dostalo osem politických subjektov. Vyplýva to z výsledkov prieskumu, ktorý pre agentúru SITA zrealizovala agentúra Polis Slovakia v dňoch 14. až 21. februára.

Formou telefonického dopytovania oslovila 1 002 respondentov starších ako 18 rokov. Respondentov sa pýtali: Keby boli parlamentné voľby tento víkend, ktorú stranu, hnutie, alebo koalíciu by ste volili?

V prvej trojke aj Hlas-SD a progresívci

Za stranou Smer-SD by sa umiestnila strana Hlas – sociálna demokracia, ktorú by volilo 17,8 percenta respondentov. Získala by 33 mandátov. Na treťom mieste by skončilo Progresívne Slovensko, ktoré by s volebným ziskom 9,2 percenta obsadilo 17 kresiel v NR SR.