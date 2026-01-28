Sikorski vyzval Muska, aby Moskve vypol Starlink. Zarábanie na vojnových zločinoch môže poškodiť tvoju značku, odkázal

Poľský minister zahraničných vecíRadosław Sikorski v utorok vyzval amerického technologického miliardára Elona Muska, aby znemožnil ruskej armáde využívať satelitnú sieť Starlink, ktorú Moskva podľa expertov používa pri vedení vojny proti Ukrajine.
Reagoval tak na správu amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW), podľa ktorej ruská armáda využíva Starlink na navádzanie dronových útokov hlboko na ukrajinskom území. „Hej, veľký chlap, @elonmusk, prečo nezastavíš Rusov v používaní Starlinku pri útokoch na ukrajinské mestá. Zarábanie na vojnových zločinoch môže poškodiť tvoju značku,“ napísal Sikorski na Muskovej platforme X.
Hey, big man, @elonmusk, why don’t you stop the Russians from using Starlinks to target Ukrainian cities.
Making money on war crimes may damage your brand. https://t.co/dGO6xdFagL
— Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) January 27, 2026
Musk v roku 2024 poprel predaj terminálov Starlink Rusku. Podľa ukrajinskej rozviedky ruská armáda získava terminály cez tretie krajiny, nie priamo od jeho spoločnosti.
ISW uviedol, že ruské sily „čoraz viac využívajú Starlink“ na predlžovanie doletu útočných dronov BM‑35, ktoré tak môžu zasahovať ciele až do vzdialenosti približne 500 kilometrov. To podľa inštitútu znamená, že v dosahu sú väčšina Ukrajiny, ako aj celé Moldavsko a časti Poľska, Rumunska a Litvy.
Starlink vo veľkej miere používa aj ukrajinská armáda na komunikáciu, takže plošné vypnutie služby by bolo pre Kyjev problematické.