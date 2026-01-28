Sikorski vyzval Muska, aby Moskve vypol Starlink. Zarábanie na vojnových zločinoch môže poškodiť tvoju značku, odkázal

Podľa ISW ruské sily využívajú Starlink na predlžovanie doletu útočných dronov BM‑35, ktoré tak môžu zasahovať ciele až do vzdialenosti približne 500 kilometrov, teda väčšinu Ukrajiny, ako aj celé Moldavsko a časti Poľska, Rumunska a Litvy.
Tomáš Donoval
Redaktor zahraničnej redakcie
2 min. čítania
Šéf poľského rezortu zahraničia Radoslaw Sikorski. Foto: Archívne, SITA/AP
Polsko Iné správy Iné správy z lokality Polsko

Poľský minister zahraničných vecíRadosław Sikorski v utorok vyzval amerického technologického miliardára Elona Muska, aby znemožnil ruskej armáde využívať satelitnú sieť Starlink, ktorú Moskva podľa expertov používa pri vedení vojny proti Ukrajine.

Reagoval tak na správu amerického Inštitútu pre štúdium vojny (ISW), podľa ktorej ruská armáda využíva Starlink na navádzanie dronových útokov hlboko na ukrajinskom území. „Hej, veľký chlap, @elonmusk, prečo nezastavíš Rusov v používaní Starlinku pri útokoch na ukrajinské mestá. Zarábanie na vojnových zločinoch môže poškodiť tvoju značku,“ napísal Sikorski na Muskovej platforme X.

Musk v roku 2024 poprel predaj terminálov Starlink Rusku. Podľa ukrajinskej rozviedky ruská armáda získava terminály cez tretie krajiny, nie priamo od jeho spoločnosti.

ISW uviedol, že ruské sily „čoraz viac využívajú Starlink“ na predlžovanie doletu útočných dronov BM‑35, ktoré tak môžu zasahovať ciele až do vzdialenosti približne 500 kilometrov. To podľa inštitútu znamená, že v dosahu sú väčšina Ukrajiny, ako aj celé Moldavsko a časti Poľska, Rumunska a Litvy.

Starlink vo veľkej miere používa aj ukrajinská armáda na komunikáciu, takže plošné vypnutie služby by bolo pre Kyjev problematické.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine

Fotogaléria k článku:

Russia Ukraine War
Russia Ukraine War
Vojna na Ukrajine
51 fotografií v galérii
Russia Ukraine War
Viac k osobe: Elon MuskRadoslaw Sikorski
Okruhy tém: ruské drony Rusko-ukrajinský konflikt Starlink Vojna na Ukrajine

Ďalšie k téme

Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk