Kyjev sa pre Starlink obrátil na Muska. Západné technológie nemajú terorizovať civilistov

Ukrajinský minister obranyMychajlo Fedorov vo štvrtok oznámil, že Kyjev je v úzkom kontakte so spoločnosťou SpaceX v súvislosti s podozreniami, že ruské drony počas útokov na ukrajinské mestá využívali internet zo satelitov Starlink.
„V priebehu niekoľkých hodín po tom, čo sa nad ukrajinskými mestami objavili ruské drony s pripojením Starlink, ministerstvo obrany okamžite kontaktovalo SpaceX a navrhlo spôsoby riešenia problému,“ napísal Fedorov na sociálnych sieťach. Poďakoval sa prezidentke SpaceX Gwynn Shotwellovej aj Elonovi Muskovi za rýchlu reakciu.
Fedorov a americký Inštitút pre štúdium vojny (ISW) tento týždeň uviedli, že ruská armáda používa Starlink na navádzanie dronových útokov hlboko na ukrajinskom území. Podľa ISW „ruské sily čoraz častejšie využívajú systém Starlink na predĺženie dosahu útočných dronov BM‑35“.
Starlink využíva aj ukrajinská armáda na komunikáciu. Fedorov pripomenul, že Muskovo rozhodnutie aktivovať Starlink a poslať terminály na Ukrajinu na začiatku invázie bolo „kriticky dôležité pre odolnosť krajiny“. „Západné technológie musia naďalej podporovať demokratický svet a chrániť civilistov, nesmú sa zneužívať na terorizovanie a ničenie mierumilovných miest,“ dodal.