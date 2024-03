Vojenskí dobrovoľníci z Légie Sloboda Ruska obsadili dedinu Toťkino, Moskva však tvrdí niečo iné (video)

Vojenskí dobrovoľníci z Légie Sloboda Ruska tvrdia, že úplne ovládli väčšiu ruskú dedinu Ťotkino v Kurskej oblasti. Referuje o tom web Ukrajinská pravda s odvolaním sa na vyhlásenie spomenutej skupiny na Telegrame.

Moskva však prišla s protichodným tvrdením, pravdepodobne aj pod vplyvom tohtotýždňových prezidentských volieb, keď uviedla, že zabránila vpádu na ruské územie, spôsobila spomenutým skupinám značné straty a zatlačila ich späť.

„Vojaci Putinovej armády utekajú, až sa im päty lesknú. Zostávajú za nimi dediny, vybavenie a predovšetkým občania Ruskej federácie, opustení a nepotrební. Obec Ťotkino v Kurskej oblasti je úplne pod kontrolou ruských oslobodzovacích síl,“ napísala Légia Sloboda Ruska pod zverejneným videom.

Dobrovoľníci z Légie Sloboda Ruska, Ruského dobrovoľníckeho zboru a Sibírskeho práporu, ktorí bojujú na strane Ukrajiny, na svojich telegramových kanáloch v utorok oznámili, že vstúpili do ruskej pohraničnej oblasti. Vyhlásili, že ovládli tiež dedinu Lozova Rudka v Belgorodskej oblasti.

The village of Tetkino, Kursk region, is fully under the control of the Russian liberation forces.

Putin’s army is rapidly leaving the village, leaving behind positions and abandoning heavy equipment. pic.twitter.com/QSIIMJKm6Q

— „Liberty of Russia“ Legion (@legion_svoboda) March 12, 2024