Ruské úrady hlásia vlnu útokov dronmi. Ukrajinské sily zasiahli rafinériu aj sklad v Oriole (video)

Jedno bezpilotné lietadlo podľa gubernátora Gleba Nikitina zasiahlo a spôsobilo požiar v ropnej rafinérii v Nižnonovgorodskej oblasti, ktorá je vzdialená zhruba 775 kilometrov od hraníc s Ukrajinou. Ďalší dron zasiahol sklad v Oriole, 116 kilometrov od Ukrajiny. Moskovský starosta Sergej Sobianin oznámil, že dron zostrelili aj v Moskovskej oblasti. Stroj zneškodnili južne od centra ruskej metropoly, ale bol blízko letiska Žukovskij.

Ruské ministerstvo obrany v utorok hlásilo zneškodnenie dronov v Belgorodskej, Brianskej, Kurskej, Leningradskej a Tulskej oblasti. Nad Belgorodskou oblasťou podľa rezortu zostrelili aj balistickú raketu Točka-U a osem striel Vampire, ktoré majú dolet zhruba 70 a 20 kilometrov. Údajne sa testuje aj obrana ruských hraníc, hoci nie je možné nezávisle overiť správy z bojiska žiadnej strany, píše agentúra AP.

Údery na ruskom území sa javia byť dôkazom rastúcej sofistikovanosti a kapacity Ukrajiny v oblasti domácej technológie bezpilotných lietadiel. Ukrajinské sily viac používajú aj námorné drony v Čiernom mori a hlásia, že nimi ničia ruské vojnové lode.

💥 Russia: Ukrainian drone strike on an oil depot in Orel, Bryansk region. In addition, drones also conducted night attacks in Belgorod and Kursk regions. pic.twitter.com/NG4i4UGRTa

