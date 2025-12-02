Ruský prezident Vladimir Putin prikázal armáde vytvoriť „bezpečnostnú zónu“ pozdĺž ukrajinských hraníc v oblasti zodpovednosti skupiny Sever. Na Telegrame to uviedla ruská propagandistická agentúra TASS.
Zelenskyj chce prebrať „kľúčové otázky“ mierovej dohody priamo s Trumpom
Ruské médiá píšu, že Putin chce uvedenú zónu v Černihivskej, Charkovskej a Sumskej oblasti. Putin tiež podľa TASS konštatoval, že Ukrajinci nie sú schopní reagovať na tempo ruského postupu v Záporožskej oblasti. Situáciu na bojisku zároveň označil za tragédiu pre ukrajinský ľud, ktorý podľa neho dopláca na „zločineckú politikou kyjevskej zlodejskej junty“.
Vedúci ukrajinského Centra pre boj proti dezinformáciám Andrij Kovalenko na margo toho vyhlásil, že Rusi sa v nasledujúcich týždňoch budú snažiť vyvíjať tlak na front a budú to sprevádzať hlasnými vyhláseniami. „Toto všetko sa robí výlučne pre západné publikum a na zvýšenie stávok v diplomacii. V súčasnosti je časť Vovčanska pod kontrolou ukrajinských obranných síl a nepriateľ vôbec nedobyl Kupiansk, ale klamal o ňom,“ zdôraznil Kovalenko.