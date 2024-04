Zlato sa v apríli vyšplhalo nad 2 400 dolárov za uncu. Podľa investorov je zabezpečením proti extrémnym udalostiam či geopolitickým neistotám

Zlato sa v apríli vyšplhalo nad úroveň 2 400 dolárov za uncu. Jeho cenu poháňa nahor hlavne geopolitické napätie, ako aj očakávané znižovanie úrokových sadzieb, rekordné nákupy zlata zo strany centrálnych bánk, veľká zadlženosť krajín a vysoká inflácia.

Investovať môže každý

Vysoká cena zlata však podľa odborníkov nie je prekážkou, prečo by do neho ľudia nemohli investovať aj teraz.

„Pravidelné sporenie do zlata je dostupné takmer pre každého. Napríklad do zlatých mincí si ľudia môžu sporiť aj 25, 50 či 100 eur mesačne. Pre dlhodobé investičné ciele je zlato výbornou voľbou napríklad v kombinácii s akciovými ETF fondmi,” hovorí investičný analytik spoločnosti FinGO.sk František Burda.

Odborník zároveň vysvetľuje, že zlato sa väčšinou vyvíja inak ako väčšina produktov, ktoré sú naviazané na kapitálové trhy. Pri páde akcií zlato zväčša podľa Burdu rastie, preto je ideálnym poistením portfólia.

Je bezpečné proti extrémnym udalostiam

Na vývoj ceny zlata sa podľa odborníkov treba pozerať z dlhodobého hľadiska. Diana Janošťáková z investičnej spoločnosti Golden Oak Trust uvádza, že zlato za 20 rokov prekonalo mnohé iné triedy. Ľudia zlatu často nerozumejú, pritom táto tradičná investícia nie je taká zložitá ako sa môže zdať.

„Ak si dnes kúpim nejaký tovar alebo službu za jeden gram zlata, očakávam, že aj o 20 rokov za gram zlata dostanem rovnaký tovar či službu. Zlato svoju hodnotu uchováva, na rozdiel od peňazí,” opisuje Burda. Podľa Diany Janošťákovej zlato poskytuje zabezpečenie proti trhovým turbulenciám.

„Keď sa obzrieme do minulosti, počas globálnej finančnej krízy v roku 2009, keď sa akciové trhy prepadli, cena zlata vzrástla na najvyššiu úroveň za posledných 30 rokov. Aj niekoľko mesiacov po vypuknutí pandémie COVID-19 zlato dosiahlo nové maximum a v auguste 2020 prvýkrát prekonalo 2000 dolárov za uncu. Investori ho používajú ako zabezpečenie aj proti extrémnym udalostiam, geopolitickým neistotám či iným turbulenciám,” vysvetľuje Janošťáková.

Možnosť „papierového“ zlata

Na trhu existujú možnosti nakupovania od 1-gramových tehličiek po 1-kilogramovú tehlu. V zlate Burda odporúča mať približne 10 až 15 % majetku, no všetko závisí od toho, aké portfólio má klient a v akom životnom štádiu sa nachádza. Dobré je vedieť aj to, že so spracovaním zlata sú spojené náklady a čím je jeho hmotnosť vyššia, tým je cena za gram zlata nižšia. Preto 1-kilogramová tehla po prepočte na gram vyjde lacnejšie ako napríklad 100-gramová.

„Mnohí klienti však preferujú nižšie hmotnosti tehličiek a zlaté jednouncové mince, ak by neskôr chceli zlato po kúskoch predávať, prípadne darovať,” vysvetľuje Burda. Sú aj klienti, ktorí fyzické zlato nechcú držať a skladovať. Tí môžu siahnuť po tzv. „papierovom” zlate vo forme ETF fondov, ktoré kopírujú vývoj ceny zlata. Pri ich výbere však treba byť opatrný a poradiť sa so skúseným investičným špecialistom.

„V rámci diverzifikácie správne nastaveného portfólia vám papierové zlato v podobe ETF veľmi efektívne pomôže vybalansovať rôzne výkyvy cien iných zložiek portfólia. Ale ak chcete dlhodobú poistku, ktorá si bude uchovávať svoju hodnotu, tak si kúpte fyzické zlato,” radí Janošťáková.