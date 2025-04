Zlato rekordne rastie. Má stále svoju hodnotu ako bezpečný prístav?

Cena zlata prekonáva historické maximá a už niekoľko dní sa nachádza nad 3 000 dolárov za uncu. V pondelok dokonca prvý raz prekročila 3 100 dolárov za uncu. Cena štandardnej zlatej tehly sa tak vyšplhala nad 1,2 mil. USD. V roku 1999 stála pritom 110-tisíc dolárov.

Ako skonštatoval vedúci komoditnej stratégie Saxo Bank Ole Hansen, tento rast posilňuje status zlata ako dlhodobého aktíva na držanie. No zároveň odráža rastúcu globálnu nestabilitu, ktorá zvyšuje dopyt po bezpečných prístavoch, akými sú zlato a do istej miery aj striebro. Náladu na trhoch teda stále ovplyvňujú colné plány amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Môže podľa analytika nasledovať obdobie vyberania ziskov. „Napriek tomu však zostáva celkový výhľad býčí, pokiaľ sa globálne riziká výrazne neznížia, čo by mohlo oslabiť momentum a prinútiť špekulantov redukovať svoje futures pozície,” hovorí Ole Hansen. Výhľad na rok 2025 zostáva silný.

Tehly a zlaté mince

Garantka pre zlato v spoločnosti FinGO.sk Zuzana Dvorská odporúča, aby mali fyzické zlato vo svojom portfóliu aj malí investori ako prevenciu proti stresu z trhových výkyvov. Zväčša odporúča, aby si ľudia dali za cieľ mať aspoň 10 % zo svojich aktív vo fyzickom zlate.

Človek, ktorý má napríklad majetok v hodnote 300-tisíc eur, by si mal podľa odborníčky založiť sporenie s cieľom dosiahnuť 10 uncí zlata.

Ich hodnota sa v dnešnej dobe blíži k 30 000 eurám, takže zlato bude tvoriť 10 % z hodnoty jeho majetku. „Samozrejme, očakáva sa, že tak ako bude rásť hodnota jeho majetku, bude rásť aj cena jeho zlata. Čiže aj o 20 či 30 rokov by zlato malo tvoriť približne 10 % z jeho celkového majetku,“ vysvetľuje Dvorská.

Zlaté šperky nie sú investičným zlatom

Jedna unca predstavuje 31,1 gramu zlata. Najvhodnejšou a obľúbenou formou investovania do zlata vo svete, aj na Slovensku, sú jednouncové mince. „Napríklad zlaté mince Viedenských filharmonikov s rýdzosťou 999,9/1000 sú ľahko prenosné a viete ich vymeniť za hotovosť kdekoľvek na svete,” vraví odborníčka.

Výhodou investície do zlata je aj to, že je oslobodené od DPH. „Čo možno považovať za investičné zlato, je jasne definované v zákone o DPH. Môže ním byť zlato vo forme prúta alebo tehly s rýdzosťou najmenej 995 tisícin, prípadne zlaté mince razené po roku 1800 s rýdzosťou aspoň 900/1000,” opisuje Dvorská.

Avšak zlaté šperky nie sú investičným zlatom. 14-karátové zlato obsahuje 58,3 % čistého zlata, a práve pridaním striebra a medi býva tvrdšie a odolnejšie. Pre porovnanie, 18-karátové zlato už obsahuje 75 % čistého zlata. Ak vlastníte šperk z 24-karátového zlata, ide o rýdze zlato, no nespadá do definície investičného zlata.

V každom prípade platí, že ak človek premýšľa nad investičným zlatom, mal by sa poradiť s odborníkom, ktorý mu nastaví pomer investícií podľa hodnoty jeho majetku, potrieb a očakávaní, ako aj na základe veku a vzťahu k riziku. Pre vyváženú diverzifikáciu sa odporúča investovať do akciových fondov, menší podiel do dlhopisov, časť majetku sa oplatí mať v zlate a časť môže byť uložená v nehnuteľnostiach.