Zárobky v IT sektore sú na slovenské pomery zlatou baňou, desatina zamestnancov zarába takmer trojnásobok priemernej mzdy

Z hľadiska pozícií vlani najlepšie zarábali vrcholoví manažéri a manažérky. Najnovšia analýza portálu Platy.sk priniesla informácie o tom, v akých oblastiach pôsobia firmy, ktoré boli k svojim zamestnancom v minulom roku najštedrejšie. Informovala o tom spoločnosť Profesia.

IT sektor, bankovníctvo aj telekomunikácie

Dáta portálu Platy.sk ukazujú, že najvyššie mzdy boli vlani vo firmách, ktoré pôsobia v IT sektore. Priemerný mesačný plat bol takmer 2 500 eur v hrubom. Desatina zamestnancov a zamestnankýň v takýchto spoločnostiach zarábala nad 3 900 eur mesačne.

Naopak, najhoršie platená desatina mala pod 1 425 eur mesačne. A to je suma, ku ktorej sa zamestnanci firiem v niektorých iných odvetviach zďaleka nedostali.

Najviac si mesačne prilepšili zamestnanci a zamestnankyne IT firiem v Bratislavskom kraji, kde bol priemerný plat takmer 2 700 eur, a v Košickom kraji, tam bol mesačný zárobok v priemere 2 300 eur, o 140 eur viac ako v Žilinskom kraji. Najmenej, no stále nadpriemerne v porovnaní s priemernou mzdou na Slovensku, zarobili mesačne zamestnanci IT firiem v Prešovskom a Trenčianskom kraji, kde sa priemerný plat pohyboval okolo 1 900 eur.

V priemere nad 2 200 eur mesačne zarobili ľudia, ktorí boli zamestnaní vo firmách pôsobiacich v sektoroch poisťovníctva, bankovníctva a poradenstva v oblasti riadenia firiem. Vo všetkých troch prípadoch zarábala polovica zamestnancov a zamestnankýň nad 2 000 eur mesačne. Najlepšiu päticu dopĺňa oblasť telekomunikácií.

Najslabšie si zarobili sociálni pracovníci

Na opačnom konci je oblasť, v ktorej firmy platili najslabšie – sociálna starostlivosť. Desatina zamestnancov a zamestnankýň týchto firiem zarábala mesačne menej ako 800 eur, iba najlepšie zarábajúcich 10 percent malo nad 1 660 eur mesačne. Priemerný plat nad 1 200 eur bol vo firmách poštových a kuriérskych služieb, a v reštauráciách a baroch.

V desiatke oblastí s najnižšími platmi boli aj základné, stredné a vysoké školy, ako aj ďalšie vzdelávacie organizácie. Priamo na školách zarábala desatina zamestnancov a zamestnankýň pod 900 eur, priemerný plat bol necelých 1 350 eur mesačne.