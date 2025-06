Zahraničný obchod Slovenska vykázal takmer vyrovnanú bilanciu, export však stále brzdia americké clá a slabý dopyt

Domáci zahraničný obchod vykázal v apríli historicky najmenší deficit na úrovni len 273-tisíc eur, teda takmer vyrovnanú bilanciu napriek pokračujúcemu rastu dovozu a poklesu vývozu po siedmich mesiacoch expanzie.

Celkový vývoz dosiahol podľa dát Štatistického úradu najnižšiu úroveň od augusta minulého roka, konkrétne 9 mld. eur pri medziročnom poklese 0,3 %. Súčasne dovoz vzrástol o 4,2 % taktiež pri rovnakom objeme, čo predstavuje už ôsmy mesiac medziročného rastu.

Utlmený výkon exportu

Zaujímavým detailom v štruktúre exportu podľa analytika 365.bank Tomáša Boháčka je, že hoci len 4 z 10 obchodovaných tried vykázali rast, dvojpercentný pokles v dominantnej triede stroje a prepravné zariadenia bol objemovo takmer kompletne kompenzovaný 19-percentným nárastom v triede rôzne priemyselné výrobky. Na strane importu dominoval rast v 9 z 10 tried, pričom trieda rôzne priemyselné výrobky s 15,5 % medziročným rastom mala najväčší vplyv na celkový dovoz.

Neistota v globálnej obchodnej politike sa podľa Boháčka naďalej podpisuje pod utlmeným výkonom exportu, teda hybnej sily našej ekonomiky. „Priblíženie sa k vyrovnanému saldu zahraničného obchodu, je vzhľadom na štruktúru domácej ekonomiky negatívny vývoj, ktorý bude znižovať hospodársky rast aj v najbližšom období. Až dosiahnutie uspokojivých dohôd v oblasti ciel, nám prinesie zlepšenie, čo však nebude skôr ako koncom leta,“ myslí si Boháček.

K rýchlejšej obnove zahraničného dopytu po našich výrobkoch môžu podľa neho viditeľne prispieť zamýšľané daňové prázdniny v Nemecku, ktoré majú potenciál opäť navýšiť naše obchodné deficity. „Dovtedy bude pre nás americký sen o vyrovnanom obchode nočnou morou,“ doplnil Boháček.

Vývozy sa budú spamätávať pomaly

Analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák predpokladá, že zužovanie prebytkov zahraničného obchodu by sa v nasledujúcich mesiacoch malo ďalej spomaľovať, resp. až zastaviť. Prispieť by k tomu mal predovšetkým slabší domáci spotrebný dopyt, ktorý bude tlmený fiškálnou konsolidáciou.

Vývozy sa budú podľa Koršňáka spamätávať len veľmi pomaly, keď ich najmä v prvej polovici roka bude stále brzdiť slabý externý dopyt, najmä na „domácom“ európskom trhu a od druhého štvrťroku i nové americké clá.

„Americké clá zasiahnu najmä slovenské závody automobiliek, pričom priestor pre hľadanie alternatívnych trhov je už pomerne obmedzený. Na druhej strane, vývozy áut by mali byť podporené investičným a modelovým cyklom domácich závodov automobiliek, zatiaľ čo investičné vývozy by smerom k záveru roka mohli vykazovať známky oživenia pod vplyvom uvoľnenej menovej politiky ECB, ktorá by postupne mala zdvíhať aj dopyt po investičných tovaroch v eurozóne,“ doplnil Koršňák.