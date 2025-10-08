Začiatok školy môže bolieť viac, než si myslíte. Doslova

Začiatok školského roka každoročne prináša nielen návrat do učební, ale aj zvýšené riziko úrazov, stresu a online hrozieb. Poisťovne aj odborníci upozorňujú, že práve jeseň býva obdobím, keď sa naplno prejavujú riziká spojené so školským prostredím, športovými aktivitami aj psychickou záťažou detí a rodičov. Zatiaľ čo pre niektorých ide o drobné nehody na ihrisku, pre iných môže úraz či choroba dieťaťa znamenať vážny zásah do rodinného rozpočtu.
Podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácií bolo v roku 2024 hospitalizovaných takmer 13-tisíc mladistvých do 24 rokov v dôsledku úrazu, najčastejšie po pádoch. „Najčastejšie diagnózy predstavovali zlomeniny predlaktia, úrazy hlavy či popáleniny,“ spresňuje poistná analytička Erika Šabíková zo spoločnosti Swiss Life Select Slovensko, podľa ktorej choroby a úrazy patria medzi najčastejšie dôvody návštev detských ambulancií. Ročne ide až o 3,5 milióna prípadov.
Škola a poistenie
Návrat detí do školských lavíc znamená aj vyššie riziko drobných nehôd počas telesnej výchovy, prestávok či školských výletov. „Podľa odhadov Uniqa tvoria viac ako 90 percent škodových udalostí v školách úrazy žiakov,“ uvádza poisťovňa Uniqa. Rodičia si často neuvedomujú, že zodpovednosť za úraz alebo stratu vecí počas vyučovania nesie škola.
„Ak má škola dobre nastavené poistenie zodpovednosti z prevádzky školy, rodičia nemusia svoje deti individuálne poisťovať,“ vysvetľuje manažér poistenia majetku a zodpovednosti v poisťovni Uniqa Zdeněk Hruška. Toto poistenie sa vzťahuje aj na výlety, športové kurzy či exkurzie, no nevzťahuje sa na elektroniku, ako sú mobilné telefóny či tablety, pokiaľ nie sú priamo súčasťou vyučovania.
Poisťovne však upozorňujú, že školské poistenie má svoje limity. „Mnohé školy majú uzatvorené skupinové úrazové poistenie, ktoré sa vzťahuje aj na aktivity mimo školy, ako sú lyžiarske výcviky či školské výlety. Toto poistenie má však obmedzený rozsah krytia v porovnaní s individuálnym životným poistením,“ pripomína riaditeľka pre neživotné poistenie FinGO.sk Juliana Arvaiová.
Podľa jej kolegu Patrika Szabóa by rodičia nemali zabúdať, že „životné poistenie pre deti by malo obsahovať úrazové krytie, denné odškodné, hospitalizáciu, trvalé následky úrazu aj krytie detských kritických chorôb“.
Nie je šport ako šport
Dôležitým aspektom poistenia detí je aj šport. Poisťovne rozlišujú medzi rekreačnými, registrovanými a profesionálnymi športovcami, čo má vplyv na výšku poistného. Ak sa dieťa z rekreačného športovca stane súťažiacim členom klubu, rodičia by to mali oznámiť poisťovni. „Ak klienti nenahlásia zmenu úrovne športovej činnosti, poisťovňa im po úraze môže krátiť poistné plnenie napríklad aj o polovicu,“ upozorňuje Patrik Szabó.
Podľa údajov poisťovne Wüstenrot až 41,5 percenta detských úrazov vzniká pri pádoch, a to na ihrisku, bicykli či pri hre. Ďalších 19 percent pripadá na športové a voľnočasové aktivity. „Je prirodzené, že deti riskujú. O to dôležitejšie je, aby rodičia mysleli aj na poistenie, ktoré môže pomôcť v prípade, ak si úraz vyžaduje výdavky navyše,“ hovorí Dušan Šrámek z Wüstenrotu.
Stres a kyberšikana
Jeseň je náročná aj z psychologického hľadiska. Po uvoľnenom lete sa deti i rodičia musia vrátiť do režimu, čo prináša stres, únavu a roztržitosť. Psychologička Monica Johnson pripomína, že návrat do každodennej rutiny býva pre mnohých emocionálne náročný. S tým súvisí aj vyššia náchylnosť na chyby, úrazy či konflikty.
K tradičným rizikám pribúda aj nové, a to kyberšikana. Podľa poisťovne Uniqa jej prípadov každoročne pribúda a len 10 percent ľudí vie, ako v takej situácii reagovať. Slovenská polícia upozorňuje, že kyberšikana je už definovaná ako trestný čin s možným trestom až tri roky väzenia. „Dôležité je získať elektronické dôkazy a uchovať si materiály, ktoré preukazujú spáchanie činu,“ radí polícia.
Uniqa ponúka aj kyberpoistenie, ktoré môže pomôcť pri útokoch na online reputáciu. Napríklad pri zverejnení fotografií alebo urážlivých príspevkoch. „Poisťovňa v takomto prípade zabezpečí mazanie útočných či dehonestujúcich správ, blokovanie profilu útočníka a poskytuje právnu a IT asistenciu,“ opisuje Zdeněk Hruška.
Odborníci sa zhodujú, že prevencia a zodpovedný prístup sú najlepšou ochranou. Rodičia by mali mať nielen poistenie, ale aj otvorenú komunikáciu s deťmi o bezpečnosti. Či už na internete, v škole alebo pri športe. Ako uzatvára Patrik Klimko z Wüstenrotu, životné poistenie nie je len o veľkých rizikách. „Pomáha aj v bežných situáciách. Keď sa dieťa zraní na tréningu alebo keď rodič potrebuje pár dní na zotavenie. Finančná pomoc v takýchto chvíľach vie byť veľkou oporou,“ doplnil.