Výbor parlamentu sa venoval daneniu kryptomien, odborníci upozornili na zásadné fakty

Finančný výbor NR SR sa v pondelok venoval téme danenia kryptomien. Od nového roka by totiž mal do platnosti vstúpiť zákon, ktorý by novelizoval súčasný, nevýhodný systém ich zdaňovania na Slovensku. Súčasná vláda však chce túto novelu anulovať.

Za návrhom novely stojí poslanec SaS, Peter Cmorej. Jej schválenie potešilo každého držiteľa kryptomien, nakoľko nový zákon mal upraviť ich danenie. Od nového roka tak mal byť zrušený 14-percentný zdravotný odvod, no hlavne zdanenie sa malo upraviť na sedem percent dane zo zisku po držbe kryptomien aspoň jeden rok (tzv. časový test).

Napriek tomu, že novela už bola predošlou vládou schválená, vláda Roberta Fica ju chce teraz v rámci konsolidácie verejných financií anulovať. V praxi by to znamenalo, že v platnosti zostane aj naďalej aktuálny stav. To znamená 34 až 40 percentná daň, nakoľko k 19 až 25 percentám dani z príjmu sa zaráta ešte aj zmieňovaný, po novom už však až 15 %-ný zdravotný odvod.

Finančný výbor má výhrady

Rozhodnutie vlády anulovať túto novelu podnietilo k diskusii nielen zástupcov slovenskej kryptoscény, ale aj politikov. Stalo sa tak 11. decembra (pondelok) na Finančnom výbore NR SR. Stretnutia sa zúčastnil aj Peter Cmorej či zástupcovia kryptoobce ako Jakub Kraľovanský či Juraj Forgács.

Ten upozornil na to, že o novom zákone sa môže rokovať už 13. decembra (v stredu), čas sa preto kráti. V dôsledku toho vyzýva všetkých, ktorým záleží na jeho pôvodnom zákone, aby rozumnými argumentami tlačili na poslancov v parlamente i vládu a dali najavo, že táto téma je dôležitá pre veľkú skupinu Slovákov.

Pádne argumenty odbornej obce

Zástupcovia kryptokomunity, ktorí sa zúčastnili rokovania na Finančnom výbore, mali pritom veľmi pádne argumenty.

Vláda Roberta Fica napríklad deklaruje, že štátny rozpočet by mohol vysokým danením kryptomien získať až 33 miliónov eur. V diskusii na Finančnom výbore však Peter Cmorej poukázal na to, že táto suma nie je reálna, a kabinet k nej došiel výpočtom, ktorý nie je správny.

Upozornil tiež, že zatiaľ čo návrh súčasnej vlády spôsobí, že ľudia sa budú daneniu vyhýbať, a do štátneho rozpočtu nepotečie nič, jeho novela by mala vysoko motivačný aspekt, a držitelia kryptomien by so sedem percentným danením nemali problém. Radšej by tak odviedli daň na Slovensku, než s kryptomenami obchodovali v zahraničí. V konečnom dôsledku by tak štátny rozpočet získal oveľa viac.

Jeho slová potvrdili aj ďalší prísediaci odborníci, ktorí upozorňovali okrem iného aj na to, že ak vláda už schválenú novelu zruší, Slovensko si tým spraví zlé meno aj v zahraničí.

Faktom je tiež to, že ak sa pozrieme na okolité krajiny, všetky majú nižšiu sadzbu dane na kryptomeny ako Slovenská republika. K tomu musíme prirátať aj ďalšie krajiny ako sú Portugalsko, Švajčiarsko, Bielorusko, Slovinsko, Cyprus či daňové raje, ktoré majú 0 % daň.

Každý hlas sa počíta

Vzhľadom na skutočnosť, že rozhodnutie vlády je na spadnutie, Peter Cmorej vyzýva, aby sa ľudia nebáli vyjadriť.

Upozornil, že ľudia majú posledné hodiny na to, aby „robili vlogy, reelsy, tagovali poslancov koalície (SNS, HLAS, SMER) a ukázali im, že ste reálni ľudia, ktorí tiež žijú v tejto krajine. Rozprávajte im svoje príbehy. Že nechcete byť perzekvovaní za používanie krypta v bežnom živote. Koľko kamarátov už máte v Dubaji, Paraguaji, alebo majú aspoň firmu v Čechách, kde je priaznivejšia daň. To môže urobiť každý z vás,“ odkázal Cmorej.

V ekonómii je veľmi známy pojem Lafferova krivka. Je to krivka, ktorá ukazuje, že ak je daňové zaťaženie až príliš veľké, tak práve naopak do štátneho rozpočtu pritečie menej financií. Táto krivka ukazuje vzťah, že vyššie dane automaticky neznamenajú vyšší príjem do rozpočtu. Ak sa dostaneme až do príliš vysokého daňového zaťaženia, tak ľudia sa buď plateniu daní vyhýbajú alebo dania v iných krajinách čo je presne aj tento prípad.

V tomto konkrétnom prípade na základe historických čísel a faktov sa na Slovensku doposiaľ neosvedčilo mať tak brutálne daňové zaťaženie na kryptomeny práve naopak spôsobilo to skôr škody.