VÚB banka bude mať po desiatich rokoch nového generálneho riaditeľa

Jozef Kausich bude od 1. marca novým generálnym riaditeľom VÚB banky. Alexander Resch, ktorý viedol VÚB banku posledných desať rokov, prevezme pozíciu výkonného riaditeľa oddelenia Retail & Wealth Management v rámci divízie medzinárodných dcérskych bánk Intesa Sanpaolo. Informovala o tom spoločnosť.

Jozef Kausich sa vracia do VÚB banky po piatich rokoch, počas ktorých pôsobil ako predseda predstavenstva v slovinskej Banka Intesa Sanpaolo. Do októbra 2017, pred odchodom do Slovinska, bol dvanásť rokov členom predstavenstva a vrchným riaditeľom korporátneho bankovníctva VÚB banky.

Okrem toho bol aj členom dozornej rady v dcérskych spoločnostiach VÚB banky, VÚB Leasing a VÚB Factoring. Pred nástupom do skupiny Intesa Sanpaolo pôsobil vo viacerých finančných inštitúciách so zameraním najmä na firemné bankovníctvo.