Vraciame sa do normálu, skonštatoval Horváth, Slovensko však čaká náročná cesta (video)

Situácia vo verejných financiách nie je o nič ľahšia, ako sme si mysleli pred pár mesiacmi. Na štvrtkovej tlačovej konferencii to skonštatoval minister financií SR Michal Horváth. Podľa neho to vyzerá tak, že Slovensko čaká náročnejšia cesta, než ako ju videli na základe poslednej prognózy.

Podľa najnovšej makroekonomickej prognózy rezortu financií by slovenská ekonomika mala v tomto roku rásť o 1,2 %. Vo februárovej prognóze predpokladali ekonomický rast na úrovni 1,3 %.

„Vraciame sa do normálu“

Vrchol inflácie už máme podľa Horvátha za sebou. Očakáva sa, že bude klesať k jednociferným hodnotám. „Vraciame sa do normálu,“ skonštatoval Horváth. Platí to podľa neho aj pre sektor potravín. Reálne disponibilné príjmy obyvateľstva by mali aj v tomto roku rásť, avšak zásadnú rolu v tom zohrávajú vládne opatrenia.

Tie sú však ťarchou pre verejné financie. V budúcom roku ministerstvo očakáva, že by mali rásť aj reálne mzdy ľudí. Situácia na trhu práce je naďalej podľa nich veľmi dobrá, čo je tiež dobré pre ekonomický vývoj na Slovensku.

Avšak v ďalších rokoch bude ekonomický vývoj podľa rezortu financií náročnejší. Oproti februárovej prognóze upravili rast HDP v roku 2024 z pôvodných 1,8 % na 1,3 %. Navýšené vládne výdavky minulosti bude totiž potrebné skonsolidovať, čo bude výkon ekonomiky tlmiť.

Ako skonštatoval riaditeľ Inštitútu finančnej politiky pri rezorte financií Juraj Valachy, je ilúziou si myslieť, že konsolidácia verejných financií sa zaobíde bez spomalenia ekonomického rastu.

Rast cien a vládne opatrenia

Inflácia v tomto roku dosiahne v priemere 10,6 %, vo februárovej prognóze ju rezort financií odhadoval na úrovni 9,8 %. Medziročný rast cien ovplyvní do veľkej miery bázický efekt zo silného rastu cien v závere minulého roka.

Vládne opatrenia viedli k tomu, že ceny energií pre domácnosti v januári vzrástli len veľmi mierne v porovnaní s vývojom na komoditných trhoch. Ceny poľnohospodárskych komodít klesajú, prípadne sa stabilizovali, čo sa prejavuje v spomalení rastu cien potravín.

Inflácia v budúcom roku spomalí na 4,8 % a v strednodobom horizonte sa podľa ministerstva financií vráti až blízko k dvom percentám. Znormalizuje sa rast cien potravín, spomalí aj rast cien tovarov a s oneskorením aj služieb. Na druhej strane však treba očakávať zvýšenie cien energií.

Cena silovej elektriny

Kým pri elektrine predpokladajú, že v súlade s memorandom o porozumení so Slovenskými elektrárňami sa cena silovej elektriny v roku 2024 bude vyvíjať podobne ako v tomto roku, zvýšenie poplatkov za distribúciu, straty a ostatných, ktoré boli v tomto roku umelo držané na nezmenenej úrovni, zdvihne cenu elektriny o 20 %.

V ďalších rokoch očakávajú miernejšie nárasty v súlade so zvyšovaním ceny dohodnutej v memorande a nižším dohodnutým objemom dodanej elektriny.

Ak by sa v budúcom roku okamžite prešlo na ceny zodpovedajúce trhovým podmienkam, ceny plynu by sa podľa prognózy takmer zdvojnásobili, a to aj napriek viditeľnému poklesu cien na svetových trhoch.

Opatrenia na zamedzenie rastu cien

S nimi by sa zároveň zdvihli aj ceny tepla. Rezort financií však očakáva, že určité opatrenia na zamedzenie rastu cien príde aj v ďalších rokoch. Predpokladom bolo, že cena plynu bude stanovená tak, aby odrážala trhovú cenu komodity, ktorú dnes trhy očakávajú na strednodobom horizonte.

To by znamenalo nárast koncovej ceny plynu v budúcom roku o takmer 40 % a nezmenené ceny v ďalších rokoch. Cena plynu by sa tak na strednodobom horizonte mala ustáliť na úrovni približne o 50 % vyššej ako v roku 2022.