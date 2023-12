Vláda schválila návrh štátneho rozpočtu na ďalšie roky, najviac financií by malo ísť do zdravotníctva, školstva a obrany

Vláda Roberta Fica plánuje v budúcom roku znížiť deficit verejnej správy na 5,97 % HDP. Schodok tak má klesnúť o viac ako 0,5 percentuálneho bodu z úrovne 6,52 % HDP v tomto roku.

Deficit rozpočtu verejných financií

Ak by nová vláda nevykonala žiadne legislatívne zmeny v skrátenom legislatívnom konaní a neprijala operatívne kroky na zníženie výdavkov rozpočtu jednotlivých kapitol, deficit rozpočtu verejných financií by v budúcom roku dosiahol 6,55 % HDP, teda 8,5 miliardy eur. Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2024 až 2026, ktorý v stredu schválila vláda.

Celkové príjmy štátneho rozpočtu na budúci rok sa rozpočtujú sumou 22,7 miliardy eur a výdavky by mali byť v sume 30,32 miliardy eur. Schodok štátneho rozpočtu sa tak určuje sumou 7,62 miliardy eur. Najviac financií by malo ísť do zdravotníctva a školstva, ale aj do obrany.

Medziročný pokles schodku

K medziročnému poklesu schodku prispejú podľa ministerstva financií najmä prijaté konsolidačné opatrenia, a to najmä zdanenie dočasných vysokých ziskov v bankovom sektore, zvýšenie zdravotných odvodov, predĺženie platnosti solidárneho príspevku v odvetví spracujúcom ropu, zníženie odvodov do druhého dôchodkového piliera, zavedenie minimálnej a dorovnávacej dane pre právnické osoby, či zvýšenie daní z tabaku a liehu a iné.

Od roku 2025 si budú európske fiškálne pravidlá pravdepodobne vyžadovať ďalšie znižovanie nominálneho deficitu o 1 % HDP ročne.

Zvýšenie zdravotných odvodov zamestnávateľa

Výnos daní a odvodov z práce bude na horizonte rozpočtu ovplyvnený zhoršením makroekonomického prostredia a legislatívnymi zmenami.

Najvýznamnejšie zmeny na rok 2024 sa týkajú zvýšenia zdravotných odvodov zamestnávateľa o jeden percentuálny bod a zníženia príspevku na dôchodkové sporenie na 4 % s vplyvom na rozpočet verejnej správy vo výške 763 milióna eur.

Pozitívne vplyvy legislatívnych zmien na budúci rok tak kompenzujú horšie makroekonomické predpoklady v porovnaní s minuloročným rozpočtom.