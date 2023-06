Obavy o právny štát, korupcia či geopolitické riziká. Slovensko má rating s negatívnym výhľadom

Agentúra Moody’s vo svojej najnovšej správe potvrdila rating Slovenska na úrovni A2 s negatívnym výhľadom.

Hodnotenie odzrkadľuje vysokú závislosť krajiny od dovozu plynu, geopolitické riziká v kontexte ruskej invázie na Ukrajinu, ale aj obavy v súvislosti s právnym štátom a bojom s korupciou.

Tieto riziká sú čiastočne vyvážené hospodárskym rastom, členstvom v eurozóne a miernou zadlženosťou krajiny. Informoval o tom rezort financií.

Vysoká závislosť od dovozu plynu

Medzi výzvy, pred ktorými Slovensko stojí, patrí vysoká závislosť od dovozu plynu na pozadí pravdepodobne napätej situácie na európskych trhoch s plynom v rokoch 2023 až 2024, ale aj inštitucionálne problémy týkajúce sa kontroly korupcie a právneho štátu. Ďalším rizikom je demografický profil Slovenska, ktorý ohrozuje potenciálny rast ekonomiky a fiškálnu udržateľnosť.

„Neschopnosť reagovať na zvýšený štrukturálny deficit by sa mohla odraziť na zhoršení ratingu Slovenska,“ píše agentúra Moody’s v hodnotiacej správe. Napriek veľkej miere neistoty, vzhľadom na budúce smerovanie politiky, agentúra verí, že slovenská vláda sa po voľbách zapojí do procesu konsolidácie v súlade s národnými a európskymi fiškálnymi pravidlami.

Hodnotenie Slovenska

Negatívny výhľad odráža vysoká závislosť od dovozu energií, veľký priemyselný sektor a vysoký stupeň prepojenosti so zvyškom EÚ. Trvalé zníženie dodávok plynu má potenciál výrazne oslabiť ekonomiku krajiny, čo by následne negatívne ovplyvnilo slovenské verejné financie, najmä v kombinácii s už existujúcimi štrukturálnymi problémami, ako je starnutie populácie.

Hodnotenie Slovenska by sa mohlo zhoršiť, ak by sa energokríza prejavila na výkone ekonomiky, čo by mohlo negatívne ovplyvniť aj fiškálnu situáciu krajiny. Zníženiu ratingu by mohla predchádzať aj eskalácia rusko-ukrajinského vojenského konfliktu.