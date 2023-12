Vianočné sviatky a koniec roka - pri niektorých platbách je dôležité postrážiť si termíny

Aj keď sú vianočné a novoročné sviatky hlavne o pokoji, občas je potrebné aj v tomto období vybaviť niektoré praktické veci, napríklad v bankách. Tie počas nasledujúcich dní upravujú svoje otváracie hodiny.

Počas vianočných a novoročných sviatkov sú pobočky bánk zatvorené. Na Silvestra väčšina svoje otváracie hodiny skráti, niektoré ostanú zatvorené. Treba si upravené otváracie hodiny skontrolovať na webe tej ktorej banky.

Výhodou sú okamžité platby

Banky radia nenechávať si finančné záležitosti na poslednú chvíľu. Vo všeobecnosti platí, že viac času majú klienti v prípade, ak sa rozhodnú využiť služby elektronického bankovníctva.

„Dobrou správou je, že v porovnaní s minulosťou máme na Slovensku okamžité platby, vďaka ktorým môžete posielať peniaze do inej banky aj na Silvestra,“ uviedla hovorkyňa Slovenskej sporiteľne Marta Cesnaková.

Týka sa to však len tých bánk, ktoré túto službu ponúkajú. Banky, ktoré okamžité platby neponúkajú, uskutočňujú prevody iba počas pracovných dní.

Pozor na stavebko či daňové úľavy

Pri niektorých platbách je dôležité postrážiť si termíny, ich premeškanie sa nemusí vyplatiť. „Napríklad na získanie štátnej prémie k stavebnému sporeniu, či daňovej úľavy pri dôchodkovom sporení je potrebné, aby boli peniaze pripísané na účet príslušnej inštitúcie ešte v tomto roku,“ hovorí Cesnaková. Klientom odporúča, aby si takéto platby nenechávali na poslednú chvíľu, ale zrealizovali ich dostatočne vopred.

Keďže koniec roka tentoraz pripadá na víkend, posledným dňom, kedy môžete poslať štandardnú platbu tak, aby bola pripísaná v inej banke do konca roka, je štvrtok 28. decembra. Výnimkou sú okamžité platby vybraných bánk.

„Ak klienti požadujú, aby finančné prostriedky z ich účtu odišli aj boli pripísané na účet príjemcu v roku 2023, je potrebné rozlíšiť, do akej banky má byť prevod zrealizovaný,“ pokračuje hovorkyňa Tatra banky Simona Miklošovičová.

Pri posielaní peňazí medzi účtami v Tatra banke odporúča použiť prevod v mobilnej aplikácii alebo cez internetbanking. Peniaze vtedy stačí poslať 31. decembra. Pri posielaní finančných prostriedkov do banky, ktorá je zapojená do systému okamžitých platieb a platba spĺňa podmienky pre okamžité zaslanie, platí podľa Miklošovičovej rovnaký termín, teda 31. decembra.

Pre nedeľné uzávierky systémov sa platba zrealizuje v daný deň, avšak vo výpise k účtu bude dátum spracovania uvedený najbližší bankový deň, teda 2. januára 2024. V prípade ostatných prevodov do slovenských bánk platí už spomínaný termín na ich zaslanie 28. decembra.

Posielanie peňazí počas Vianoc

Vianoce, rovnako ako iné sviatky, patria medzi nebankové dni. Ak plánujete posielať peniaze v tomto období, treba brať do úvahy, že prevody finančných prostriedkov zrealizované 23. decembra ako štandardná SEPA platba prostredníctvom digitálnych kanálov sa pripíšu na účet príjemcu až 27. decembra. Pri úhrade cez pobočku ešte o deň neskôr.

„Ak je to možné, odporúčame platby posielať ako okamžité. Tento typ platieb je spracovaný do niekoľkých sekúnd, a to napríklad aj v prípade, že je v kalendári 24. december,“ doplnila Miklošovičová z Tatra banky.

Ak ste nestihli prevod, vložte hotovosť

V prípade, že platbu neviete poslať okamžite alebo z iného dôvodu nestíhate stanovené termíny, môže byť riešením priamy vklad hotovosti na účet príjemcu v jeho banke. „Vklady hotovosti sú na účet pripísané bezprostredne po ich realizácii v pobočke. Vložiť peniaze na účet vedený v Slovenskej sporiteľni tak môžete aj na Silvestra, avšak iba v nákupných centrách do 12:00,“ uvádza hovorkyňa Slovenskej sporiteľne.

Niektoré banky majú aj tzv. vkladomaty – bankomaty, prostredníctvom ktorých si môžete vložiť hotovosť na svoj účet. „Túto možnosť však môžu využiť len klienti banky, ktorej vkladomat patrí. Na realizáciu vkladu potrebujete svoju debetnú kartu vystavenú k danému účtu,“ dodáva Cesnaková.