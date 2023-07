Veľký nárast nezamestnanosti na Slovensku zatiaľ nehrozí, trh práce podľa analytika odoláva relatívne dobre

Trh práce relatívne dobre odoláva energetickej kríze a spomaleniu ekonomického rastu. Tvrdí to analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák. Stabilizácia niektorých kľúčových ukazovateľov, ako napríklad počtu voľných pracovných miest podľa neho naznačuje, že ani v nasledujúcich mesiacoch by sme nemuseli na Slovensku pozorovať významný nárast miery nezamestnanosti.

„Ekonomicky silnejší západ krajiny, naopak, opätovne zápasí s nedostatkom pracovníkov. Ďalší pokles miery nezamestnanosti preto bude najskôr spomaľovať práve nesúlad medzi štruktúrou dopytu po pracovnej sile a jej ponuky, a to či už v smere kvalifikácie, tak v smere regionálnej disproporcie,“ uviedol.

Zvýšenú volatilitu do nezamestnanosti môžu podľa Koršňáka v ostávajúcich mesiacoch roka stále vnášať aktivačné práce. „Predĺženie podporenej schémy by však negatívny vplyv ukončenia väčšieho počtu aktivačných prác na mieru disponibilnej nezamestnanosti malo odsunúť až do budúceho roka,“ tvrdí analytik UniCredit Bank.

Štatistikami pohnú aj sezónne práce

Analytik Slovenskej sporiteľne Matej Horňák upozorňuje na to, že hýbať štatistikami nezamestnanosti budú v najbližších mesiacoch nielen absolventi.

„Spomaľujúci sa domáci aj zahraničný dopyt, tlmená spotreba a nižšie reálne mzdy budú mať dopad aj na aktivitu v biznis sektore, čo sa môže prejaviť nárastom počtu nezamestnaných v najbližších mesiacoch,“ tvrdí. Tento faktor bude podľa neho ovplyvňovať aj rozsah štandardne silných sezónnych prác, ktoré majú tendenciu pomáhať potlačiť nezamestnanosť smerom nadol.

Silné ročníky idú do dôchodku

„Naďalej však vidíme dlhodobý nedostatok zamestnancov v niektorých odvetviach a pokračujúce demografické zmeny vo forme odchodu silných populačných ročníkov do dôchodku. Všetky tieto, často protichodné, faktory naznačujú, že nárast nezamestnanosti by mohol byť iba jemný, v desatinách percentuálneho bodu,“ dodal analytik Slovenskej sporiteľne.

Zvýšenie spôsobili absolventi

Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku sa v júni tohto roka medzimesačne zvýšila o 0,02 percentuálneho bodu na 5,12 percenta. Podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku na obyvateľstve v produktívnom veku (PDU), ktorý je od začiatku tohto roka novým hlavným ukazovateľom o nezamestnanosti na Slovensku, v minulom mesiaci medzimesačne vzrástol takisto o 0,02 percentuálneho bodu, a to na 3,92 percenta.

Mierny nárast miery nezamestnanosti spôsobil zvýšený prílev absolventov vysokých škôl do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Hlavný ukazovateľ PDU v júni vzrástol po štyroch mesiacoch poklesu. Informovalo o tom Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Ukazovateľ PDU pod hranicou 10 percent

Ukazovateľ PDU sa prvýkrát v tomto roku vo všetkých okresoch Slovenska ustálil pod hranicou 10 percent. Ešte v januári tohto roka evidovalo ústredie práce ukazovateľ PDU nad úrovňou 10 percent v šiestich okresoch.

Išlo o okresy Rimavská Sobota, Revúca, Kežmarok, Vranov nad Topľou, Rožňava a Medzilaborce. V máji presahoval PDU 10-percentnú hranicu už iba v okrese Kežmarok. V júni sa vďaka poklesu o viac ako pol percentuálneho bodu zaradil aj okres Kežmarok k ostatným okresom Slovenska s PDU pod úrovňou 10 percent.