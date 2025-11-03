Vedenie Agentúry pre riadenie dlhu sa mení, Bytčánek končí po takmer 23 rokoch

Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL) má nové vedenie. Do funkcie riaditeľa nastupuje Peter Šoltys, ktorý na poste vystrieda dlhoročného šéfa agentúry Daniela Bytčánka. Ten sa rozhodol z funkcie odísť na vlastnú žiadosť, ktorú adresoval ministrovi financiíLadislavovi Kamenickému.
Skúsený odborník
Peter Šoltys pôsobí v ARDAL viac ako dve desaťročia a patrí podľa ministerstva financií medzi skúsených odborníkov v oblasti štátneho financovania. Od roku 2016 zastával pozíciu vedúceho odboru riadenia dlhu, pričom sa podieľal na príprave a realizácii strategických rozhodnutí pri správe verejného dlhu.
Pred príchodom do agentúry pôsobil v domácich aj zahraničných finančných inštitúciách, kde sa venoval riadeniu financovania a manažmentu úverového rizika. Svoje odborné znalosti zúročil aj ako konzultant pri projektoch riadenia dlhu pre Rozvojový program OSN (UNDP) či International Development Group (IDG) pod záštitou USAID.
Na čele firmy bol takmer 23 rokov
Odchádzajúci riaditeľ Daniel Bytčánek stál na čele ARDAL takmer 23 rokov a svojou prácou si podľa rezortu financií vybudoval rešpekt doma aj v zahraničí. Počas svojho pôsobenia prispel k stabilizácii verejných financií a k posilneniu dôvery investorov v slovenský dlhopisový trh.
Minister financií Ladislav Kamenický mu za jeho dlhoročný prínos poďakoval. Zároveň doplnil, že vymenovanie Petra Šoltysa zaručí plynulé a zodpovedné pokračovanie práce agentúry.