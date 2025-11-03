Vedenie Agentúry pre riadenie dlhu sa mení, Bytčánek končí po takmer 23 rokoch

Rozhodol sa z funkcie odísť na vlastnú žiadosť, ktorú adresoval ministrovi financií Ladislavovi Kamenickému.
Lucia Kvasnicová
Redaktorka ekonomickej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
MF SR: Dlhopisy pre ľudí
Bývalý riaditeľ Agentúry pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL) Daniel Bytčánek. Foto: archívne, SITA/Diana Černáková
Slovensko Financie a ekonomika Ekonomika z lokality Slovensko

Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL) má nové vedenie. Do funkcie riaditeľa nastupuje Peter Šoltys, ktorý na poste vystrieda dlhoročného šéfa agentúry Daniela Bytčánka. Ten sa rozhodol z funkcie odísť na vlastnú žiadosť, ktorú adresoval ministrovi financiíLadislavovi Kamenickému.

Skúsený odborník

Peter Šoltys pôsobí v ARDAL viac ako dve desaťročia a patrí podľa ministerstva financií medzi skúsených odborníkov v oblasti štátneho financovania. Od roku 2016 zastával pozíciu vedúceho odboru riadenia dlhu, pričom sa podieľal na príprave a realizácii strategických rozhodnutí pri správe verejného dlhu.

Pred príchodom do agentúry pôsobil v domácich aj zahraničných finančných inštitúciách, kde sa venoval riadeniu financovania a manažmentu úverového rizika. Svoje odborné znalosti zúročil aj ako konzultant pri projektoch riadenia dlhu pre Rozvojový program OSN (UNDP) či International Development Group (IDG) pod záštitou USAID.

Na čele firmy bol takmer 23 rokov

Odchádzajúci riaditeľ Daniel Bytčánek stál na čele ARDAL takmer 23 rokov a svojou prácou si podľa rezortu financií vybudoval rešpekt doma aj v zahraničí. Počas svojho pôsobenia prispel k stabilizácii verejných financií a k posilneniu dôvery investorov v slovenský dlhopisový trh.

Minister financií Ladislav Kamenický mu za jeho dlhoročný prínos poďakoval. Zároveň doplnil, že vymenovanie Petra Šoltysa zaručí plynulé a zodpovedné pokračovanie práce agentúry.

Viac k osobe: Daniel BytčánekLadislav KamenickýPeter Šoltys
Firmy a inštitúcie: Agentúra USA pre medzinárodný rozvoj (USAID)ARDAL Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity
Okruhy tém: Dlhopisy Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister financií SR Slovenská ekonomika
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk