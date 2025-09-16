Trumpove clá doposiaľ nezlomili globálnu ekonomiku, riziká sa však hromadia

Začiatkom apríla 2025 prezident Donald Trump vyhlásil v Ružovej záhrade Bieleho domu „Deň oslobodenia“ pre americkú ekonomiku. Jeho podstata však bola oveľa tvrdšia. Zavedenie extrémne vysokých ciel na dovoz z Číny, Európskej únie, Kanady, Mexika a ďalších krajín.
V niektorých prípadoch dosiahli až 145 %, čím efektívna colná sadzba v USA vyskočila z menej ako 3 % na vyše 18 %. Podľa analytika Rastislava Kráľa z KBC Asset Management, ktorý spravuje fondy pre klientov ČSOB, ide o najvyššiu úroveň za posledné storočie.
Finančné trhy zachvátila panika
Bezprostredná reakcia bola búrlivá. Finančné trhy zachvátila panika, akcie sa prepadli a investori hľadali útočisko v bezpečnejších aktívach. Americký index S&P 500 klesol v apríli o 4,8 %, technologický Nasdaq o takmer 6 % a európsky Stoxx Europe 600 o 2,7 %. Zároveň vyskočili ceny zlata na rekordné hodnoty a klesli výnosy amerických aj nemeckých dlhopisov. V médiách sa čoraz častejšie objavovalo slovo „recesia“.
Americké akciové trhy lámu rekordy
Realita však ukázala o niečo umiernenejší obraz. Áno, Holandsko už zaznamenalo pokles HDP o 0,4 % a Nemecko sa stále potáca na hrane recesie, no celkový dosah na globálnu ekonomiku je zatiaľ limitovaný. Inflácia v USA nerastie, americká spotreba zostáva silná a centrálne banky nepanikária.
Nové zisky na Wall Street
Európska centrálna banka ponechala sadzby bezo zmeny, kým americký Fed sa pripravuje na ich zníženie. Akciové trhy sa dokonca dokázali zotaviť. Od začiatku roka si Dow Jones pripísal 5,8 %, S&P 500 vyše 8 % a Nasdaq takmer 10 %.
Veľké technologické spoločnosti, najmä tie spojené s umelou inteligenciou, ťahajú Wall Street k novým ziskom a ich váha v indexe S&P 500 už prekročila 40 %. Ako je teda možné, že americké clá nezasiahli spotrebiteľov tak, ako sa očakávalo? Kráľ vysvetľuje, že firmy sa prispôsobili.
Trhy v Ázii väčšinou rástli, niektoré boli na nových maximách
„Časť ciel vstrebali do svojich marží, zreorganizovali dodávateľské reťazce, investovali do automatizácie alebo presunuli výrobu tam, kde sú clá nižšie,“ hovorí analytik. Americkí spotrebitelia preto zatiaľ nepocítili dramatické zdraženie, a spotreba zostáva robustná. Rastislav Kráľ však upozorňuje, že optimizmus je len krátkodobý.
„Firmy nemôžu absorbovať zvýšené náklady donekonečna,“ varuje. V roku 2026 sa preto očakáva spomalenie investícií a slabší rast ziskov. Do hry vstupuje aj geopolitika. Vojna na Ukrajine a konflikty na Blízkom východe nemajú riešenie na dohľad a do neistoty vstupuje aj Európa.
Výnosy dlhopisov vzrástli
Francúzsko čelí politickému patu, problémom so schvaľovaním rozpočtu a rastúcim nákladom na obsluhu dlhu. Deficit 5,8 % HDP a verejný dlh presahujúci 114 % HDP sú v EÚ nadpriemerné, čo vyvoláva obavy z dlhovej krízy. Výnosy francúzskych desaťročných dlhopisov vzrástli k 3,5 % a akciový index CAC 40 v septembri stratil významnú časť hodnoty.
Otázka, kde sa napokon „schovajú“ negatívne dopady Trumpových ciel, zostáva otvorená. Zatiaľ ich svet akoby ustál, no Kráľ pripomína, že ekonomická zotrvačnosť má svoje limity. Ak americké firmy budú musieť časť nákladov premietnuť do cien a Fed zároveň uvoľní menovú politiku, môže sa situácia rýchlo zmeniť. A to nielen v USA, ale aj v Európe, kde silnejšie euro môže ďalej oslabiť konkurencieschopnosť vývozcov.