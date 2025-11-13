Trumpov podpis znamená koniec „shutdownu“, no ázijské trhy klesajú. Čo je dôvod?

Ázijské trhy vo štvrtok klesli, keďže eufória z ukončenia „shutdownu“ v USA opadla, pričom pozornosť sa opäť sústredila na úrokové sadzby amerického Federálneho rezervného systému (Fed) a obavy z technologickej bubliny.
Snemovňa reprezentantov vedená republikánmi hlasovala prevažne podľa straníckej línie za schválenie balíčka odobreného Senátom, ktorý znovu otvorí federálne ministerstvá a agentúry. Zákon o ukončení rekordne dlhého „shutdownu“ následne podpísal prezident Donald Trump.
Nálada na trhoch však napriek tomu nebola taká optimistická ako začiatkom týždňa, keď bola oznámená dohoda vedúca k ukončeniu „shutdownu“. „Znovuotvorenie neznamená okamžitý návrat k normálu pre reálnu ekonomiku. Keď šesť týždňov necháte odstavený systém personálneho obsadenia a platov, nevybavené žiadosti nezmiznú len preto, že návrh zákona bol schválený o 20:00,“ napísal Stephen Innes zo spoločnosti SPI Asset Management.
Medzitým sa naďalej stupňujú obavy, že tohtoročný rast trhu spôsobený umelou inteligenciou mohol príliš navýšiť ocenenia a viesť k bubline v technologickom sektore, ktorá by mohla kedykoľvek prasknúť. Niektorí varovali, že stovky miliárd investovaných do umelej inteligencie boli prehnané a návratnosť sa môže prejaviť neskôr.
Index S&P 500 sa v ostatnom čase trápi a v stredu si pohoršil aj Nasdaq. Dow Jones však uzavrel na rekordnej úrovni. Zmiešané výsledky na Wall Street sa prejavili aj v Ázii, kde Hongkong, Sydney, Soul, Singapur, Tchaj-pej, Manila a Wellington klesli. Tokio mierne vzrástlo, zatiaľ čo Jakarta a Šanghaj stagnovali.
Severomorská ropa Brent, ktorej cena sa považuje za medzinárodnú referenčnú cenu, zaznamenala pokles o 0,3 % na 62,55 USD za barel.