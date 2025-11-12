Ázijské trhy rastú vďaka nádejam na ukončenie „shutdownu“ a zníženie úrokových sadzieb v USA

Po schválení rozpočtového zákona v Senáte, ktorý má znovu „naštartovať“ fungovanie americkej vlády, sa očakáva, že návrh prejde aj Snemovňou reprezentantov a následne bude podpísaný prezidentom Donaldom Trumpom.
Akciové trhy v Ázii v stredu posilnili v očakávaní ukončenia vládneho shutdownu v USA a po zverejnení nových údajov o zamestnanosti, ktoré zvýšili pravdepodobnosť tretieho po sebe idúceho zníženia úrokových sadzieb v podaní amerického Federálneho rezervného systému (Fed).

Po schválení rozpočtového zákona v Senáte, ktorý má znovu „naštartovať“ fungovanie americkej vlády, sa očakáva, že návrh prejde aj Snemovňou reprezentantov a následne bude podpísaný prezidentom Donaldom Trumpom.

„Shutdown“, ktorý trval od 1. októbra, spôsobil nevyplácanie mzdy približne miliónu federálnych pracovníkov, ohrozenie potravinových dávok pre nízkopríjmové skupiny ľudí a zrušenie tisícok letov. Zároveň došlo k prerušeniu zverejňovania kľúčových ekonomických údajov, čo sťažovalo rozhodovanie trhu a Fed-u o menovej politike.

Napriek pozitívnemu vývoju v Ázii, kde trhy v Hongkongu, Tokiu, Soule, Bombaji, Singapure, Tchaj-peji, Wellingtone a Manile rástli, trhy v Šanghaji, Sydney a Bangkoku klesli. Indexy na Wall Street ukončili utorňajšie obchodovanie zmiešane.

Severomorská ropa Brent, ktorej cena sa považuje za medzinárodnú referenčnú cenu, zaznamenala pokles o 0,3 % na 64,95 USD za barel.

