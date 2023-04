Sporiteľov v druhom pilieri medziročne pribudlo o 58-tisíc osôb

Ku koncu marca tohto roka si na dôchodok v druhom penzijnom pilieri sporilo 1 milión 776-tisíc ľudí. V porovnaní s marcom minulého roka v systéme starobného dôchodkového sporenia pribudlo 58-tisíc osôb. Informovala o tom Asociácia dôchodkových správcovských spoločností.

Dva fondy súčasne

Vo výlučne konzervatívnom dlhopisovom fonde sa na konci minulého mesiaca nachádzali úspory 861,3 tisíca osôb, v niektorom z indexových fondov investovalo 406,6 tisíca ľudí, viac ako 193,2 tisíca sporiteľov si zvolilo rastový fond a 27-tisíc sporiteľov malo peniaze uložené v zmiešanom fonde.

V dvoch fondoch súčasne investovalo ku koncu marca tohto roka 286-tisíc sporiteľov, pričom jeden z týchto fondov musí byť zo zákona garantovaný dlhopisový fond. Najčastejšie ide o kombináciu dlhopisového a akciového fondu.

Presun do indexových fondov

Všetci súčasní sporitelia v druhom dôchodkovom pilieri narodení po roku 1968, ktorí si na penziu sporia v inom ako indexovom dôchodkovom fonde, sa začnú od júla tohto roka presúvať do indexových fondov.

Týchto sporiteľov budú dôchodkové spoločnosti postupne presúvať do indexových fondov do konca roka 2025. Nebude sa to však týkať tých sporiteľov, ktorí do konca mája tohto roka oznámia svojej dôchodkovej správcovskej spoločnosti, že si chcú naďalej sporiť na penziu v inom ako indexovom fonde.

Pôjde o presun úspor v objeme 3,7 miliardy eur. Dotkne sa to viac ako 718-tisíc sporiteľov v druhom pilieri.