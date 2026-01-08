Spoločnosť Madison Six získala licenciu zmenáreň kryptomien, stáva sa tak bezpečným subjektom

Spoločnosť Madison Six j.s.a. získala od Národnej banky Slovenska (NBS) licenciu na poskytovanie služieb krypto aktív. Uvedená licencia podľa nariadenia MiCA poskytuje jej držiteľom legitimitu na trhu EÚ. Madison Six vstupuje na slovenský trh s kryptomenovou online zmenárňou, ktorá umožňuje nákup a predaj základných kryptomien za eurá.
„Podľa našich odhadov má praktickú skúsenosť s kryptomenami zhruba 12 % dospelej populácie na Slovensku. Domnievame sa, že je to len začiatok bežného uplatnenia kryptomien v každodennom živote, a preto sme sa rozhodli v tejto fáze vstúpiť na trh,“ komentoval udelenie licencie zakladateľ a predseda predstavenstva spoločnosti Miloš Mázor.
Hlavným predmetom činnosti Madison Six je kryptomenová zmenáreň. S licenciou podľa MiCA je legitímnym subjektom bezpečného poskytovania služieb krypto aktív. Spoločnosť pripravuje širokú škálu ďalších produktov, ktoré budú napríklad obsahovať rôzne balíčky nákupu kryptomien, a je otvorená spolupráci s ďalšími subjektmi.
Nariadenie MiCA (Markets in Crypto-Assets) je celoeurópsky regulačný rámec, ktorého cieľom je zaviesť jednotné pravidlá pre vydávanie, obchodovanie a poskytovanie služieb súvisiacich s kryptoaktívami v Európskej únii. Slúži na zvýšenie ochrany spotrebiteľov a investorov, posilnenie transparentnosti trhu, obmedzenie rizík spojených s podvodmi a nestabilnými projektmi a zároveň na vytvorenie jasného právneho prostredia pre legitímne kryptofirmy. MiCA stanovuje povinnosti pre emitentov kryptoaktív, stablecoinov a poskytovateľov krypto služieb, zavádza licencovanie a dohľad zo strany národných regulátorov a má prispieť k stabilite finančného systému bez toho, aby brzdila inovácie v digitálnych financiách.