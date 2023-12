Sociálnej poisťovni prišli za minulý týždeň tisíce žiadostí o predčasný dôchodok, pokračuje v mimoriadnych opatreniach

Sociálna poisťovňa eviduje pretrvávajúci záujem klientov o predčasný starobný dôchodok. Klienti majú záujem najmä o legislatívnu novinku – predčasný starobný dôchodok po štyridsiatich odpracovaných rokoch.

Počet nových žiadostí od spustenia opatrení v novembri bol viac ako 13,5 tisíca. Len v týždni od 4. do 10. decembra prijalo ústredie Sociálnej poisťovne 3 952 žiadostí.

Na porovnanie, v týždni od 16. do 22.októbra prišlo poisťovni 616 žiadostí o predčasnú starobnú penziu.

Poisťovňa naďalej pokračuje v proklientských opatreniach na včasné vybavenie klientov. Predĺžené otváracie hodiny pobočiek a vysunutých pracovísk ostávajú v platnosti aj v decembri, rovnako tak aj posilnené personálne kapacity.

„Žiadosť o predčasný starobný dôchodok umožňuje podať v ktorejkoľvek pobočke na Slovensku. Okrem online rezervačného systému môžu poistenci využiť na rezerváciu termínu telefonickú objednávku a tiež osobnú návštevu priamo na pracoviskách Sociálnej poisťovne,“ uviedol hovorca Sociálnej poisťovne Martin Kontúr.

Poisťovňa zároveň klientom odporúča využívať Elektronický účet poistenca (EUP), v ktorom nájdu základné informácie o počte evidovaných odpracovaných rokov potrebných na priznanie predčasného starobného dôchodku. Budúci poberateľ v EUP rovnako získa praktický prehľad dokladov potrebných pre spísanie žiadosti. Následný proces posudzovania tak bude rýchlejší a efektívnejší.

Podmienky nároku na predčasný dôchodok

Od začiatku tohto roka je možné získať predčasnú penziu aj vtedy, ak osoba odpracovala 40 rokov. Ak žiadateľ o dávku získal najmenej 40 odpracovaných rokov, nevzťahuje sa na neho podmienka chýbajúcich najviac dvoch rokov do dovŕšenia dôchodkového veku. Aj v tomto prípade však suma priznanej predčasnej penzie musí byť vyššia ako 1,6-násobok životného minima, čo je aktuálne 430,30 eura.

Od začiatku tohto roka sú podmienky nároku na predčasný starobný dôchodok alternatívne, a to v závislosti od toho, či poistenec získal najmenej 40 odpracovaných rokov. Zákon pritom vymedzuje, ktoré obdobie sa považuje za odpracovaný rok, pričom taxatívne vylučuje niektoré obdobia.

Ide o obdobia štúdia, nezamestnanosti, politického alebo odborného školenia a obdobia dodatočného doplatenia poistného na dôchodkové poistenie za obdobie štúdia a obdobie evidencie uchádzača o zamestnanie. Tieto obdobia sa teda do štyridsiatich odpracovaných rokov nezarátajú.

Ak poistenec žiada o priznanie predčasného starobného dôchodku viac ako dva roky pred dovŕšením dôchodkového veku, Sociálna poisťovňa najskôr posúdi, koľko odpracovaných rokov získal.

Ak získal najmenej 40 odpracovaných rokov, nárok na predčasný starobný dôchodok mu vznikne, ak je suma jeho predčasného starobného dôchodku vyššia ako 1,6-násobok sumy životného minima, teda 430,30 eura mesačne.

Suma predčasného starobného dôchodku, ak poistenec získal najmenej 40 odpracovaných rokov, bez ohľadu na to, koľko mu chýba do dovŕšenia dôchodkového veku, sa pritom znižuje o 0,3 % za každých začatých 30 dní poberania predčasného starobného dôchodku pred dovŕšením dôchodkového veku.

Ak však poistenec nezískal 40 odpracovaných rokov, plná suma dôchodku sa mu znižuje výraznejšie, a to o 0,5 % za každých začatých 30 dní obdobia od vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku. Za 365 dní suma dôchodku klesne o 6,5 %. V tomto prípade je podmienkou aj to, že mu do dovŕšenia dôchodkového veku musia chýbať najviac dva roky.